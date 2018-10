BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün, Isparta 'da Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerlerine Bröve Takma Ve Mezuniyet Törenine katıldı. "Suriye'de sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu bozduk. İnşallah çok yakında burada brövelerini takan komandolarımızın da desteğiyle Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz" diyen Erdoğan özetle şu mesajları verdi:"Bu gençlerimizi yetiştiren ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbimden bu evlatlarımızı görev yapacakları her yerde korumasını, daima muzaffer eylemesini niyaz ediyorum.Kara Kuvvetleri'nin kuruluşunun 2227'nci yılını geride bıraktık. En eski düzenli ordunun sahibi bir ülke olarak her genci bir potansiyel komando olarak görüyorum. Isparta'daki bu eğitim merkezi sınırlarımızı içinde ve dışında nice kahramanlıklara imza atmış komandolarımızı yetiştirmiş müstesna bir kurumdur. Teröristlere dünyayı dar eden komandolarımız bugün de bizim gururumuzdur. Savaşların klasik düzenden asimetrik düzene geçtiği bir dönemde, en büyük görevin komandolara düşüyor.En son 15 Temmuz hain darbe girişiminde topluca kıyama kalktık. FETÖ ihanet çetesi mensuplarını darbeye kalkıştıkları gecenin karanlığına hep birlikte gömdük.15 Temmuz'da içindeki hainleri temizleyen kahraman ordumuz zaferden zafere koşuyor. Terör örgütüne tarihte görülmemiş darbeler vuruluyor. Irak'ta hemen yanı başımızda oynanan oyunu bozduk, Suriye'de sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib operasyonlarıyla bozduk. İnşallah çok yakında bugün burada brövelerini takan komandolarımızın da desteğiyle Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz. Sınırımızın dışındaki teröristler de rahat uyuyamıyor, biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz.Ecdadımızın mirasına sahip çıkarak bu kutlu bayrağın dalgalandığı her yeri korkudan ve acıdan uzak bir yurt haline getirene kadar devam edeceğiz. Milletimizin tamamının nezdinden askerlik, polislik, jandarmalık görevinin ayrı bir yeri vardır. Bu mesleklere talip olmak öyle her babayiğidin harcı değildir.TSK'yı hızla profesyonel yapıya kavuşturmaya çalışıyoruz. Şu anda TSK'da jandarma ayrıldıktan sonra yüzde 60 gönüllü, yüzde 40 kadrolu. Bugün göreve başlayan 4 binin üzerindeki uzman erbaşımız da profesyonelleşme adına büyük bir adım atmış oluyor.Bedelli olarak veya başka yöntemlerle fiilen askerlik yapmayanlar çok büyük kayıp içinde olduklarını bilmeli. Yığılmaları önlemek için bedelli gibi uygulamalara ihtiyaç vardır. Önemli olan milletimizin kalbindeki o sevgiyi ayık tutmaktır. Bizim çocukluğumuzda mazeretsiz yere askerliğini yapmayanlar adeta adam yerine konmaz, toplumdan dışlanırdı. Asker kaçakları hain olarak görülür, diğer tüm suçlulardan daha farklı bir muameleye tabi tutulurdu.Mehmetçik demek vatan, bayrak, ezan demektir. Siyasi ve ekonomik olarak hedeflerinize güvenle yürüyebilmek için arkanızda ciddi bir askeri gücün olması gerekir. Bu üçlü dengeyi kuramazsanız ayağınız mutlaka tökezler. Yakın çevremizde dünyanın en zengin ülkeleri var. Ama siyaset ve askeri güçleri olmadığı için itibarları da yok. Kâğıt üzerinde çok büyük asker ve silah sahibi olup da ekonomik ve siyasi yetersizlikleri sebebiyle sürekli istiskale maruz kalan ülkeler mevcut. Mehmet Akif Ersoy 'un "Asker Duası" şiirini okuyarak) Milleti için sefer eden, her biri kükremiş aslan kesilen bu kahraman ordunun tüm mensuplarını bu dualarla selamlıyoruz. Korku nedir bilmeyen, engel tanımayan, çelik pençeli, aslan yürekli, her yerde ve her durumda vazifeye hazır komandolarımıza görev yerlerinde başarılar diliyorum.""BIRILERININ ayağa kalkamaz hale getirdiklerini sandığı TSK'nın gerçek gücüne kavuştuğunu görenler hâlâ şaşkınlığını üzerinden atamadı. Önümüze çıkartılan engeller ne olursa olsun ya bir yol bulacak ya bir yol yapacak ve mutlaka aşacağız. Ülkemize verdikleri sözleri çok komik sebeplere tutmayanlara, yine çok komik sebeplerle bize yaptırım uygulamaya kalkanlara asıl kaybedenin kendileri olduğunu göstereceğiz." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milyarlarca insanın umut bağladığı uluslararası sistem kelimenin tam anlamıyla çatırdıyor" dedi. İstanbul'da gerçekleştirilen 4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi'nin Dolmabahçe Sarayı 'ndaki akşam yemeğine katılan Erdoğan, "Karşınızda, okul kitaplarında yer alan bir şiiri okuduğu için hapse mahkûm edilmiş birisi olarak duruyorum. Yargı bağımsızlığının önemini bizzat yaşayarak öğrendim" ifadesini kullandı. Erdoğan, şunları kaydetti: "BM başta olmak üzere amacı insanlığın güvenliğini ve refahını sağlamak zorunda olan pek çok kurum bulunuyor. Üzüntüyle belirtmek durumundayım ki ne bu kurumlar ne de belgeler öngörüldüğü şekilde çalışmıyor. Milyarlarca insanın umut bağladığı uluslararası sistem, kelimenin tam anlamıyla çatırdıyor. En kötü düzen düzensizlikten iyidir sözü kötü düzenin sürmesine değil, tersine ıslahının gerekliliğine işaret eder. BM'de özellikle de Güvenlik Konseyi'nde reforma ihtiyaç duyulduğunu söylüyoruz. Dünya beşten büyüktür çağrımızın temelinde adalet talebi var. Dünyanın kaderinin 5 ülkeye hatta bir ülkeye bağlı olması büyük adaletsizliktir.""EKONOMIDE son dönemde birtakım spekülatif ataklara maruz kalmış olsak da bütün bunlar dünyanın satın alma paritesine göre en büyük 13'üncü, milli gelire göre 17'nci ülkesi olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Rabbimizin, 'Sizin hayır gördüklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır vardır' emri mucibince ülkemize bulaştırılmaya çalışılan bu şerri inşallah kısa sürede hayra tebdil edeceğiz. Gereken tedbirleri aldık, neticeleri şimdiden görmeye başladık."