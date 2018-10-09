Başkan Erdoğan Gül Baba Türbesi’nin açılış töreninde

Gül Baba isminin bugün vefa, cesaret, adalet, saygı ve sevgi gibi değerlerle özdeşleştiğini kaydeden Erdoğan, "Zamana meydan okuyan bu türbeye bize sadece ortak tarihimizi hatırlatan bir ata yadigarı olarak bakamayız. Gül Baba geçmişten daha çok bugünle ve gelecekle ilgilidir. Gül Baba kendisini ziyaret edenlere adeta tarihin derinliklerinden seslenerek insanlığın bekasını farklı kültürler arasında karşılıklı saygı, anlayış ve dostluktan geçtiğini hatırlatır. Gül Baba sevginin nefrete, barışın çatışmaya, dayanışmanın bencilliğe galebe çalmasının da sembolüdür" ifadelerini kullandı.