Başkan Erdoğan Gül Baba Türbesi’nin açılış töreninde

"Bir başka şairimiz ise Gül Baba'yı ziyaret ettikten sonra hissiyatını kelimelere döküyor. Bugün, Gül Baba cismiyle aramızda bulunmasa da ismiyle, hatırasıyla, bilgeliği ile burada yatıyor. Gül Baba kendisine Türkiye ve Macaristan'da duyulan saygı ile muhabbet ve sevgi ile güller içinde yattığı bu güzel bahçede hakikatin kutbu olmaya devam ediyor. Gelecek asırlarda da Gül Baba manevi mirası ile iki ülke dostluğunun nişanesi olmaya devam edecek"





