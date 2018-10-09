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Başkan Erdoğan Gül Baba Türbesi’nin açılış töreninde

Giriş Tarihi: 09.10.2018 14:46 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 15:37
Başkan Erdoğan Gül Baba Türbesi’nin açılış töreninde

Türkiye Cumhurbaşkanı , Gül Baba Türbesi'nin açılış töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan Gül Baba Türbesi’nin açılış töreninde

Cumhurbaşkanı , "Gelecek asırlarda da Gül Baba manevi mirası ile iki ülke dostluğunun nişanesi olmaya devam edecek" dedi.

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Başkan Erdoğan Gül Baba Türbesi’nin açılış töreninde

Cumhurbaşkanı , temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte'de Gül Baba Türbesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da açılış katıldığı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gül Baba 477 yıl önce bu tepede şehadete ulaşmıştır. Aradan geçen 5 asra rağmen bu büyük zat unutulmamıştır. Bugün Gül Baba'nın temsil ettiği değerler onun şahsı manevisinde sembolleşen hasletler daha çok önem kazanmıştır" dedi.

Başkan Erdoğan Gül Baba Türbesi’nin açılış töreninde

Gül Baba isminin bugün vefa, cesaret, adalet, saygı ve sevgi gibi değerlerle özdeşleştiğini kaydeden Erdoğan, "Zamana meydan okuyan bu türbeye bize sadece ortak tarihimizi hatırlatan bir ata yadigarı olarak bakamayız. Gül Baba geçmişten daha çok bugünle ve gelecekle ilgilidir. Gül Baba kendisini ziyaret edenlere adeta tarihin derinliklerinden seslenerek insanlığın bekasını farklı kültürler arasında karşılıklı saygı, anlayış ve dostluktan geçtiğini hatırlatır. Gül Baba sevginin nefrete, barışın çatışmaya, dayanışmanın bencilliğe galebe çalmasının da sembolüdür" ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan Gül Baba Türbesi’nin açılış töreninde

"Gül Baba manevi mirası ile iki ülke dostluğunun nişanesi olmaya devam edecek"

Başkan Erdoğan Gül Baba Türbesi’nin açılış töreninde

"Gül Baba manevi mirası ile iki ülke dostluğunun nişanesi olmaya devam edecek"

17.yy'daki seyahatleri sırasında Macaristan'a da gelmiş olan merhum Evliya Çelebi'nin Gül Baba için yazdığı beyiti okuyan Erdoğan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

Başkan Erdoğan Gül Baba Türbesi’nin açılış töreninde

"Bir başka şairimiz ise Gül Baba'yı ziyaret ettikten sonra hissiyatını kelimelere döküyor. Bugün, Gül Baba cismiyle aramızda bulunmasa da ismiyle, hatırasıyla, bilgeliği ile burada yatıyor. Gül Baba kendisine Türkiye ve Macaristan'da duyulan saygı ile muhabbet ve sevgi ile güller içinde yattığı bu güzel bahçede hakikatin kutbu olmaya devam ediyor. Gelecek asırlarda da Gül Baba manevi mirası ile iki ülke dostluğunun nişanesi olmaya devam edecek"


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