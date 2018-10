‘Birilerinin zalim planlarına kurban oldum’

BUGÜN NELER OLDU

Evlilik işlemleri için 2 Ekim'de gittiği Suudi Arabistan 'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı 'nın kendisini konsolosluk kapısında bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz , SABAH'a yaşadıklarını anlattı:28 Eylül'de Fatih Evlendirme Dairesi'nde Cemal Bey ile buluştuk. Oradaki memur Cemal'e yabancıların Türkler'le evlenebilmesi için gerekli olan evrak listesini verdi. Konsolosluktan hali hazırda evli olmadığını ispatlayan bu belgeyi almak zorunda olduğumuz söylendi. Cemal Bey ile kısa bir istişare sonrası konsolosluğa gitmeye karar verdik. Cemal endişeliydi. "Bir şey olur mu acaba?" diye düşünüyordu. Yanında olmam hem de öğlen saatlerinde uçuşunun olmasından dolayı hemen gidip çıkarım diye düşünüyordu. Nitekim konsolosluğa ilk seferimiz olan 28 Ekim'de haber vermeden gittik. Cemal Bey içeri girdikten 1.5 saat sonra mutlu bir şekilde çıktı. Ona bu evrakın hazırlanacağını ve yurt dışı seyahati sonrası gelip alabileceği söylendi. İçerde güzel bir misafirperverlik göstererek dostane bir yaklaşım içerisinde olmuşlar. Hatta bazı çalışanlar Cemal'in yanına gelerek selam verip hal hatır sormuşlar. Bu fevkalade hoşuna gitmişti. Bana anlatırken çok sevinçliydi. Dolayısıyla 2 Ekim'deki ikinci görüşmeye girerken aklında soru işareti taşımıyordu. Ciddi anlamda endişeli olduğunu görseydim kesinlikle gitmesine müsaade etmezdim.2 Ekim sabahı Cemal Bey ile kahvaltı yaptık. Bir önceki gece Londra 'dan gelmişti. Hemen konsolosluğa giderek başvuru talebinde bulunduğu kâğıdı almak istedi. Ona eşlik etmek istediğimi söyledim. Başkonsolosluğu arayıp gerekli evrakın hazır olup olmadığını sordu. Kendisine arayacaklarını söylediler. Nitekim bir süre sonra arayarak saat 13.00'e randevu verdiler.Konsolosluğa gittiğimiz zaman bir önceki gidişimizde olduğu gibi Cemal Bey telefonlarını çıkarıp bana verdi ve hemen içeri girdi. Aramızda geçen son konuşma "Görüşürüz canım, beni burada bekle!" oldu. Takside konsolosluktan çıktıktan sonra neler yapacağımıza dair planlar yapıyorduk. Eksik olan bazı ev eşyalarını almak için birkaç mağazaya gidecektik. Arkasından yakın arkadaş ve dostlarımızla bir yemekte buluşarak almayı düşündüğümüz evlilik tarihini ilan edecektik.Saat 16.00'ya kadar Onu sabır ve umutla bekledim. Hatta Konsolosluğun yanındaki markete gidip gazete alıp okudum. Cemal'e çıktığında vermek için çikolata ve su aldım.Cemal içeriden çıkmayınca en yakın arkadaşımı arayarak hemen yanıma gelmesini rica ettim. Cemal Bey'in eski dostu Yasin Aktay'ı ve Turan Kışlakçı'yı aradım. Cemal'in yakın arkadaşı olduğunu bildiğim birkaç Arap dostunu da arayarak durum hakkında bilgilendirdim.Cemal Bey Apple Watch saat kullanıyordu. Zira teknolojik cihazları kullanmayı seviyordu. Bunun dışında neden kullandığına dair özel bir bilgim yok.Her genç kız gibi sevdiği insanla evlenmek isteyen ve bunun için bir yolculuğa çıkmış biriydim Birilerinin zalim planlarına kurban oldum.Cemal Bey'in kayboluşunun üzerinden 11 gün geçti. Bugün (13 Ekim) doğum günüydü. Doğum günü için planlar yaptığım kişi hakkında o gördüğüm son anlara dair demeçler veriyor olmak bir insanın başına gelebilecek en üzücü şeylerden biri. Üzüntü, hayal kırıklığı, öfke, bilinmezlik, korku 10 gündür beni bin kez öldürdü. İlk günler Cemal'in basit bir sorguya tabi tutulduğunu ve her an serbest bırakılabileceğini düşünmeye çalışarak oraya gittim. Geç saatlere kadar konsolosluk önünde bekledim. Fakat daha sonra olayın arkasında karanlık bir takım hadiseler yaşandığı duygusu güçlenmeye başladı.Bu hadisenin ülkemizde gerçekleşmesi ve bizim ülkemiz adına birilerinin mesaj göndermeye çalışması kesinlikle ne benim ne de hükümetim adına kabul edilemez. Başsavcılığın yürüttüğü araştırma kapsamında şu anda küçük büyük uzak yakın tüm deliller ve neler olabileceği hakkında tüm detaylar araştırılıyor. Soruşturma tamamlanmadığı için ülkemiz resmi bir açıklamayı henüz yapmadı. Şu süreçte sabırla beklediğimi söylesem de hayatımda on yıl yaşlandığım bir on gün yaşadım. Umudum her ne kadar az da olsa Cemal'in dönüşünü dört gözle bekliyorum.16.00'ya kadar geçen meraklı bekleyişim yerini ciddi bir endişeye ve korkuya bıraktı. Hızla konsolosluğa doğru yöneldim. Önce girişteki güvenlikten bilgi almaya çalıştım. Çabam olumlu sonuçlanmayınca konsolosluğu aradım. Telefona çıkan görevliye Cemal Bey'in içeri girdiğini ama dışarı çıkmadığını söyledim. Bunun üzerine görevli telefonu kapatıp yanıma geldi ve içeride kimsenin olmadığını, herkesin çıktığını söyledi. O anda dünyamın karardığını hissettim. Ayakta duramayacak kadar hızlı başım dönmeye başladı.