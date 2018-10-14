İstanbul sokakları FETÖ’den temizlendi

İstanbul
'da sokak tabelalarında terör örgütü FETÖ
'yü çağrıştıran isimlerin kaldırılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ilçe belediyelerine yazı gönderildi.
İlçe belediyeleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul genelindeki 91 sokağın adı değiştirildi.
İBB Meclisi'nde oybirliğiyle alınan karara göre; FETÖ'nün simgelerini çağrıştıran sokak adları değiştirildi.
11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde ihbar ettiği PKK'lı teröristler tarafından çıkan çatışmada şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül
'ün adı Bahçelievler Zafer Mahallesi'ndeki "Samanyolu" sokağında yaşatılacak.
Şişli Gülbahar Mahallesi'ndeki "Işık" sokağının yeni adı, uğradığı suikast sonucu 1993'te öldürülen gazeteci Uğur Mumcu
oldu. Yine Şişli Meşrutiyet Mahallesi'ndeki "Samanyolu" sokağına da uğradığı suikast sonucu 2007'de yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink
'in adı verildi.
Beyoğlu Kılıçalipaşa Mahallesi'nde bulunan "Samanyolu" sokağına da geçen ocak ayında hayatını kaybeden Türk sinemasına damga vurmuş Münir Özkul
'un adı verildi. Özkul'un adı Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki "Işık" sokağında da yaşayacak.
Kadıköy Dumlupınar Mahallesi'ndeki "Zaman" sokağı da Melih Cevdet Anday oldu. 2013'te hayatını kaybeden ünlü oyuncu Tuncel Kurtiz
'in adı ise Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki "Dumanlı" sokağına verildi. Bakırköy Şenlikköy'deki "Işık" sokağının adı Yaşar Kemal
olarak değiştirildi. Karaciğer yetmezliği nedeniyle 2015'te hayatını kaybeden "Boğazın Boğası" lakaplı Türk boksunun efsane ismi Sinan Şamil Sam
'ın adı Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde "Işık" sokağına verildi. Beylikdüzü Sahil Mahallesi'ndeki "Samanyolu" caddesinin adı da ünlü halterci Naim Süleymanoğlu
olarak değiştirildi. ANKARA'DA MALCOLM X ADINA MECLİS'TEN ONAY ÇIKTI
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Nail Çimen başkanlığında yapılan Meclis toplantısında Ankara'daki bazı sokak ve cadde isimlerinin adı oy birliğiyle değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsmini Ankara'da yaşatacağız" dediği ABD'li Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X'in adı, ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu 1478. Cadde'ye verildi. AA