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sokakları ’den temizlendi

’da 91 sokağın ismi ’yü çağrıştırdığı için değiştirildi. Sokaklara , , , , ve ’nun isimleri verildi

ZEYNEL YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018
İstanbul sokakları FETÖ’den temizlendi
'da sokak tabelalarında terör örgütü 'yü çağrıştıran isimlerin kaldırılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ilçe belediyelerine yazı gönderildi.
İlçe belediyeleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul genelindeki 91 sokağın adı değiştirildi.
İBB Meclisi'nde oybirliğiyle alınan karara göre; FETÖ'nün simgelerini çağrıştıran sokak adları değiştirildi.
11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde ihbar ettiği PKK'lı teröristler tarafından çıkan çatışmada şehit düşen 15 yaşındaki 'ün adı Bahçelievler Zafer Mahallesi'ndeki "Samanyolu" sokağında yaşatılacak.
Şişli Gülbahar Mahallesi'ndeki "Işık" sokağının yeni adı, uğradığı suikast sonucu 1993'te öldürülen gazeteci oldu. Yine Şişli Meşrutiyet Mahallesi'ndeki "Samanyolu" sokağına da uğradığı suikast sonucu 2007'de yaşamını yitiren gazeteci 'in adı verildi.
Beyoğlu Kılıçalipaşa Mahallesi'nde bulunan "Samanyolu" sokağına da geçen ocak ayında hayatını kaybeden Türk sinemasına damga vurmuş 'un adı verildi. Özkul'un adı Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki "Işık" sokağında da yaşayacak.
Kadıköy Dumlupınar Mahallesi'ndeki "Zaman" sokağı da Melih Cevdet Anday oldu. 2013'te hayatını kaybeden ünlü oyuncu 'in adı ise Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki "Dumanlı" sokağına verildi. Bakırköy Şenlikköy'deki "Işık" sokağının adı olarak değiştirildi. Karaciğer yetmezliği nedeniyle 2015'te hayatını kaybeden "Boğazın Boğası" lakaplı Türk boksunun efsane ismi 'ın adı Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde "Işık" sokağına verildi. Beylikdüzü Sahil Mahallesi'ndeki "Samanyolu" caddesinin adı da ünlü halterci olarak değiştirildi.

ANKARA'DA MALCOLM X ADINA MECLİS'TEN ONAY ÇIKTI
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Nail Çimen başkanlığında yapılan Meclis toplantısında Ankara'daki bazı sokak ve cadde isimlerinin adı oy birliğiyle değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsmini Ankara'da yaşatacağız" dediği ABD'li Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X'in adı, ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu 1478. Cadde'ye verildi. AA
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İstanbul sokakları FETÖ’den temizlendi
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