İstanbul'da 90 sokağın ismi değiştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, aralarında Yaşar Kemal, Eren Bülbül, Melih Cevdet Anday, Tuncel Kurtiz, Münir Özkul, Uğur Mumcu, Hrant Dink ve Naim Süleymanoğlu'un da bulunduğu isimlerin sokaklara verilmesine ilişkin teklif, oy birliğiyle kabul edildi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, aralarında Yaşar Kemal, Eren Bülbül, Melih Cevdet Anday, Tuncel Kurtiz, Münir Özkul, Uğur Mumcu, Hrant Dink ve Naim Süleymanoğlu'nun da bulunduğu kişilerin isimlerinin sokaklara verilmesine ilişkin teklif, oy birliğiyle kabul edildi.