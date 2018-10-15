Başkan Erdoğan dev eseri inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, açılış için gün sayan Çamlıca Camisi
'nde incelemelerde bulundu. Kızı Esra Albayrak
ve İstanbul Valisi Vasip Şahin
'in eşlik ettiği Erdoğan, bitme aşamasına gelen caminin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yapımına 29 Mart 2013'te başlanan ve inşaatı büyük ölçüde tamamlanan Çamlıca Camisi'nin minareleri geçtiğimiz aylarda aydınlatılmıştı. Gece gündüz 600 işçinin çalıştığı 11 bin metrekare büyüklüğündeki 6 minareli devasa proje tamamlandığında, Cumhuriyet tarihinde inşa edilmiş en büyük cami unvanını elde etmiş olacak. Bu arada caminin ardından Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne giden Erdoğan, bir süre sonra Kısıklı'daki konutuna geçmek için buradan ayrıldı. Vatandaşların sevgi gösterilerine aracından el sallayarak karşılık veren Erdoğan, yolu üzerindeki bir pastaneden alışveriş yaptı. Erdoğan, dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.