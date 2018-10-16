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4 üniversite'de / operasyonu: 20 gözaltı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın /'nin üniversite yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 üniversitede görev yapan ve aralarında ile ihraç edilen 37 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 16:30
4 üniversite'de FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Ekim'de İstanbul merkezli, ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu illerde yapılan operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

23'Ü AKTİF

Gözaltına alınanların , , Gelişim Üniversitesi ve 'nde görevli akademik, idari ve kamu işçisi olarak görev yaptığı belirtildi. Bu kişilerden 14'ünün ile ihraç edilmiş 23'ünün ise halen görevde olduklar�� belirlendi. Şüphelilerin tamamının örgütün şifreli haberleşme programı '' kullanıcısı oldukları da tespit edildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 18 kişi ise Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 17 kişiyi arama çalışması devam ediyor.

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4 üniversite'de FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı
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