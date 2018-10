2 Ekim 2018 günü Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha çıkmayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapılan aramada neler yaşandığına ilişkin detaylar ortaya çıktı. İşte 9 saat süren aramada neler yaşandığına ilişkin an be an detaylar...