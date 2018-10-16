Başkan Erdoğan: Yargı içinde kamplaşmalara izin vermeyeceğiz

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Adalet sistemi ülkemize yakışmayacak şekilde hizmet vermeye çalışıyordu. İzbe binalara mahkum edilmiş bir yargı dünyamız vardı. Mahkemelerde dosya yığılmalarıın önüne geçtik. Bakanlık personel sayısını artırarak mahkemelerin çalışmalarını kolaylaştırdık, adaletin hızlanmasını sağladık. Adalet teşkilatımız FETÖ'nün aldığı kurumların başında geliyor. 15 Temmuz'da yargı içindeki terör örgütü mensuplarının çok önemli rolü oldu.

YARGI İÇİNDE ÖRGÜTLENMELERE İZİN VERMEYECEĞİZ Tüm dünyaya göğsümüzü gererek Türkiye'nin demokrasi destanını anlatabiliyorsak, bunu hakim ve savcılarımızın 15 Temmuz'da gösterdiği dirayete borçluyuz. FETÖ'nün adalet teşkilatı içindeki militanlarının da kökünü kazıyoruz. Bunlar virüs ama temizleyeceğiz. Yargı içinde yasa dışı örgütlenmelere, kamplaşmalara izin vermeyeceğiz.

Hakim ve savcılarımızın gayretleriyle yargı her zamankinden daha güçlü hale geldi. Davalar daha kısa sürede sonuçlandırılıyor. Milletimizin güveni giderek artıyor. Bağlılığı devlete olmayacak, milletine hizmet için çalışmayacak hiç kimseye o çatı altında yer yoktur. 1960, 1980 darbeleri, 28 Şubat ve FETÖ gibi örnekler dururken, yargının bir yere irtibatlanmasına göz yumamayız.

Devletin temeline adaleti yerleştiren bir medeniyetin temsilcisiyiz. Adaleti sadece devletin değil hayatımızın da merkezine yerleştirmemiz şart.

"Yargı içinde yasa dışı örgütlenmelere, kamplaşmalara izin vermeyeceğiz"

AF AÇIKLAMASI

Her iş gibi yargının da gerisinde sağlam bir zihni ve kalbi temel almak zorundayız. Adalet arayışı kıyamete kadar sürecek bir arayışın adı. Adalet ile hakikat, ahlak, devlet, toplum, birey, akıl, güç, erdem arasında ilişki kuran yüzlerce özlü söz var. Bir ülke için vicdanları yaralayan kararlara imza atan çarpık bir adalet sisteminin kaybettiği değer kadar ağır bir bedel yoktur. Bu sorunu çözmeden hiçbir hususun üstesinden gelemeyiz.

Kanunlarımızın uygulamasında milletimizi rahatsız eden hususların bulunduğu bir gerçektir. Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da artırmıştır. Hakim ve savcılarımız tecrübeleriyle, akademisyenlerimiz teorik çalışmalarıyla bu sürece katkı verecektir. Nihai tasarruf Meclisimize aittir.

SURİYE'DEN ÜLKEMİZE YÖNELİK TEHDİTLER GÖRMEZDEN GELİNDİ

Terör örgütlerinin cirit attığı Suriye'den ülkemize yönelik tehditler görmezden gelindi. ABD yönetiminin ülkemize yönelik tutumları da aleni bir adaletsizlik örneğidir. Bir terör örgütünün elebaşı ve mensuplarını korumakla kalmayıp, başka terör örgütünü de güçlendiriyor. Daha başka ülkeler de var. Biz küresel adalet çağrımızı dile getiriyoruz.

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR DİYEREK İNSANLIĞIN SESİ OLDUK

BM'de Dünya 5'ten büyüktür diyerek insanlığın sesi olduk. Suriye krizinin insani yükünü Türkiye üzerine yıkanlar burada da bir adaletsizlik örneği sergiliyorlar. Bu çarpıklık sürdürülebilir değil. Biz kendimizle birlikte mazlum ve mağdurların sesi olmaya devam edeceğiz. Bölgesel ve küresel değişimin ayak sesleri görmezden gelinmeyecek kadar güçlenmiştir. Türkiye bu süreçten alnının akıyla çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu