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Kılıçdaroğlu, Türkiye karşıtı AP Raportörü ile ne konuştu?

CHP Genel Başkanı , Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

AA SABAH İNTERNET Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 17:14
Kılıçdaroğlu, Türkiye karşıtı AP Raportörü ile ne konuştu?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Avrupa Parlamentosu (AP)'nin Türkiye Raportörü Kati Piri ile görüştü.

BASINA KAPALI!

CHP Grup Yönetim Toplantı Salonu'ndaki görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

HER FIRSATTA TÜRKİYE'NİN KARŞISINDA YER ALAN İSİM...

Türkiye'nin kritik günlerden geçtiği her dönemde yaptığı çıkışlar, attığı tweetler ve buluştuğu isimlerle Türkiye'nin karşısında pozisyon alan Kati Piri ile buluşan Kılıçdaroğlu'nun Piri ile ne görüştüğü ya da hangi konuları ele aldığı bilinmiyor.

Piri son olarak FETÖ firarisi ve HDP tutuklusu Selahattin Demirtaş ile fotoğraflar çekinip paylaşmasıyla, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı kalmamıştır" , "Türkiye'de durum kötüye gidiyor" şeklinde attığı tweetlerle Türkiye'nin karşısındaki pozisyonunu ilan etmişti.

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Kılıçdaroğlu, Türkiye karşıtı AP Raportörü ile ne konuştu?
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