Birlik olursak başarırız

Turkuvaz Medya, İstanbul Yeni Havalimanı
'nda 'Hedef 2023, Büyük Türkiye
' Zirvesi'ni gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii
Başkanı İsmail Demir, İstanbul Valisi Vasip Şahin
, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) başkanları ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı zirvede, düzenlenen panellerle 2023 vizyonu masaya yatırıldı. Etkinliğe katılan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'nin 2019'dan itibaren hızlı büyüme rotasına girerek 2023 hedeflerini büyük ölçüde yakalayacağına inandığını söyledi. Türkiye'nin ekonomik durumunun güçlü, potansiyelinin ise çok daha yüksek olduğunu vurgulayan Özdemir, "Türkiye kendi içinde bütünlüğü yakalayabilir ve 2023'e odaklanırsa bu hedefler yakalanır" dedi. Ülkenin altyapıya yönelik pek çok önemli projesinin tamamlandığına dikkat çeken Özdemir, "İstanbul Yeni Havalimanı, otoyollar ve limanlar gibi önemli projelerimiz hizmet vermeye hazır. Bu projelerin ekonomi üzerinde mutlaka pozitif bir katkısı olacaktır. Tabii Türkiye'nin bir an önce milli ekonomiyi ve yerli katkıyı ön planda tutan katma değeri daha yüksek ürünlerin üretimine yönelmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. DESTEK İCRAATLE OLUR
Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin de, son dönemde kurda yaşanan ve bertaraf edilmeye başlanan spekülatif saldırılarla psikolojiye oynandığını belirtti. Ertekin, "Öncelikle panik olmamak lazım. Gün tarafını belli etme ve birlik olma günüdür. Gün destek günüdür. Destek ise söz ile değil, ancak icraat ile olur. Bakanımız Berat Albayrak tarafından açıklanan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı' çerçevesinde Türkiye'deki mobilya sektörünün lideri olarak İstikbal, Bellona ve Mondi markalarımızla en az yüzde 10 olmak üzere indirim yaparak enflasyonla etkin ve sürdürülebilir bir mücadele için elimizi taşın altına koyduk" ifadelerini kullandı. Boydak Holding'in 2023 vizyonu doğrultusunda iç piyasadaki pozisyonunu daha da güçlendireceğinin altını çizen Ertekin, "Daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha fazla satış yapmanın yanında sadece iç piyasayla yetinmeyip, tüm dünyayı pazarımız olarak kabul ediyoruz. Bugüne kadar ürün satmadığımız ne kadar ülke varsa, bu ülkelerin tamamına ulaşma gayreti içinde olacağız" diye konuştu. BARİYERLERİ AŞACAK GÜÇTE
PANKOBIRLIK Başkanı Recep Konuk, 2023 vizyonunun teknoloji üreten, bağımsızlığını bilimde, sanayide tahkim etmiş, insan kaynağının niteliğine nitelik katmış bir Türkiye'yi hedeflediğini söyledi. Bugün yaşanan dalgalanma nedeniyle bu odak noktasının kaybedilmemesi gerektiğini belirten Konuk, şöyle devam etti: "Bugünün meseleleri engelli yarıştaki küçük bariyerler. Türkiye bu bariyerleri atlayıp geçecek kudrete ve güce sahip. Kur atakları, finansmana erişime konan suni engeller bizi yolumuzdan döndüremez. Kim ne yaparsa yapsın, Türkiye büyümenin, kalkınmanın, tadını aldı. Çıkış yolunu keşfetti. Hiçbir zorluk, hiçbir oyun, hiçbir kumpas, hiçbir tezgâh Türkiye'yi yolundan döndüremez."