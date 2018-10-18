Erdoğan’dan Moldova’da FETÖ mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde Moldova'ya ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve eşi Galina Dodon Kişinev karşıladı. Erdoğan ve Dodon, burada eşleriyle birlikte kısa ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Dodon, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından stratejik ortaklık açıklaması imza törenine katıldı. Burada özellikle FETÖ ile mücadele konusunda mesajlar veren Erdoğan, özetle şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den 19 yıldan sonra ilk ziyaret ve bu da benim için ayrı bir memnuniyet. Bugün önce ikili, sonra heyetler arası görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi etraflıca ele alma fırsatını bulduk. Moldova'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması bizim için çok önemli. Transdinyester İhtilafı'nın bu ilkeler çerçevesinde barışçıl yollarla çözülmesi konusundaki desteğimizin süreceğini burada da ifade ediyorum.







GAGAVUZ TÜRKLERİ MESAJI

Gagavuz Türklerinin yaşadığı Gagavuzya'nın Moldova ile ilişkilerimizde özel bir konumu vardır. Gagavuz Türklerini ilgilendiren yasal değişikliklerin bir an önce hayata geçirilmesini istediğimizi Dodon'la da görüştük.

Az önce imza attığımız stratejik ortaklık açıklaması yalnızca bir kâğıt parçasından ibaret değildir, bu şekilde ilişkilerimiz sınıf atlayarak stratejik ortalık seviyesine çıkarılmıştır. Stratejik ortaklar birbirlerini tereddüt etmeden destekler. FETÖ ile ortak mücadelemizde Türk halkının Moldovalı dostlarından beklentisi, gereken desteği tereddütsüz şekilde gösterebilmesidir. Bu haklı mücadeleye kara çalmak isteyenleri, Türkiye-Moldova dostluğuna yakışacak şekilde hareket etmeye davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ konusunda tereddütsüz destek bekliyoruz"

1 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

15 Temmuz gecesi 251 şehidimiz, 2193 yaralımız oldu. Ve bu terör örgütü şu anda Moldova'da da aynı adımlatı atabilir. Dost, dosta bu tür başına gelenleri anlatacak ki aynı yanlışlar yapılmasın.

Görüşmemizde ekonomik ilişkilerin, siyasi ilişkilerimize yakışır bir düzeye çıkartılması yönündeki kararlılığımızı ortaya koyduk. 2017'de toplam ticaret hacmini 466 milyon dolar düzeyine ulaştırdık. Bu beklentilerimizin altındaydı, şimdi yeni hedefimiz 1 milyar dolara ulaşmak. Bu ortak hedefimiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Moldova'da önemli açıklamalar

TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÖRNEK

TİKA'nın 24 yılda Moldova genelinde hayata geçirdiği projelerin toplamı 45 milyon dolara ulaşmıştır. Moldova Cumhurbaşkanlığı'nın onarımı projesi, Türkiye-Moldova dostluğunun nişanesi olarak parlayacaktır. Bu konuda dile getirilen bazı olumsuz eleştirileri anlamakta zorlandığımı da belirtmeden geçemeyeceğim. Türkiye dün olduğu gibi gelecekte de Moldova'nın yanında olacaktır."

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon da Türkiye ile Moldova ilişkilerinde tarihi bir günü yaşadıklarını belirtti. 2009'da darbe girişimi sırasında zarar gören Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın Türkiye tarafından onarıldığını belirten Dodon, Gökoğuz Yeri'nde yaşayan halkın Türkiye ile Moldova arasında bir dostluk köprüsü olduğunu kaydeden Dodon, "Türkiye bizim için mili çıkarlarını korumak açısından çok önemli bir örnek. Tıpkı sizin yaptığınız gibi biz de milli çıkarlarımızı koruyacağız. Sizin örneğiniz sayesinde bunu başaracağımıza inanıyoruz. Sizin desteğinize güveniyoruz" dedi.

Moldova'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Nişanı

KILIÇ JESTİ

Başkan Erdoğan, Dodon'un Moldova'da Türk bankalarının şube açması ve Stefan Cel Mare'nin kılıcının aslı ya da replikasının Moldova'ya getirilmesi ricası üzerine şöyle konuştu: "İki devlet bankası; Halk Bankası ve Ziraat Bankası'ndan biri veya ikisi Moldova'da şube açacak. Kılıç meselesiyle ilgili talimatı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı arkadaşıma verdim. Müstesna eserler bölümünde duran objeleri çıkarmak yasak. Bir replikası Romanya'ya olduğu gibi en kısa sürede Moldova için de yapılacak."







ERDOĞAN'A CUMHURİYET NİŞANI

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, 2 ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine verdiği destekten dolayı Başkan Erdoğan'a Cumhuriyet Nişanı tevcih etti.







EMİNE ERDOĞAN'DAN ÇOCUKLARA ZİYARET

Moldova'ya yaptığı resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Moldova First Lady'si Galina Dodon ile birlikteOnkoloji Hastanesi Çocuk Kliniği'ni ve de Anne ve Çocuk Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan, çocuklarla sohbet etti ve yetkililerden bilgi aldı.



MOLDOVA'YA KİMLİKLE SEYAHAT DÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Pavel Filip ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Tudor Ulianovschi, iki ülke vatandaşlarının kimlik belgeleriyle seyahatine imkan veren anlaşmayı imzaladı. Erdoğan, Moldova Demokrat Parti lideri Vladimir Plahotniuk'u da kabul etti.







TÜRKİYE'NİN ONARDIĞI SARAYDA GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Dodon'un görüşmesi, 2009'da Moldova'daki darbe girişimi nedeniyle zarar gören ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TİKA tarafından restore edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşti. Erdoğan, üçüncü kattaki baş başa görüşmeye giderken Dodon'dan bina ile ilgili bilgi aldı.







Erdoğan ve Dodon basın toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki anıt taşın açılması ve binanın hizmete alınması törenine katıldı. İki lider cumhurbaşkanlığı bahçesinde kendileri adına dikilen çınar ve kırmızı meşe ağaçlarına toprak atarak, can suyu verdi.