Başkan Erdoğan'ın Moldova ziyaretinden sıcak görüntüler

Resmi bir ziyarette bulunmak için Moldova'ya giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Erdoğan ve Dodon, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki anıt taşın açılması ve binanın hizmete alınması töreni ile mevkidaşı İgor Dodon tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı Başkan Erdoğan Moldova'da görkemli bir törenle karşılandı. Erdoğan bu ziyaretinde Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon tarafından onuruna verilen resmi öğle yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı verilen yemekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile mevkidaşı Dodon'un eşi Galina Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah da yer aldı. Erdoğan ve Dodon konuşmaları öncesinde iki ülke arasında Stratejik Ortaklık Açıklamasını imzaladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, konuşmaların ardından Türkiye ile Moldova arasındaki dostluk ilişkileri ile çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi ve aynı zamanda Moldova'ya verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Nişanı tevcih etti. Erdoğan ve Dodon Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından restorasyonu yapılan Cumhurbaşkanlığı bahçesinde bulunan ve üzerinde 'Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı binası Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteği ile yenilenmiştir.' ifadesinin bulunduğu anıt taşının açılışını yaptı.