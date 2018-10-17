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Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden sıcak görüntüler

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 17:37 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 17:50
Başkan Erdoğan'ın Moldova ziyaretinden sıcak görüntüler

Resmi bir ziyarette bulunmak için 'ya giden Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Erdoğan ve Dodon, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki anıt taşın açılması ve binanın hizmete alınması töreni ile mevkidaşı tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı

Başkan Erdoğan'ın Moldova ziyaretinden sıcak görüntüler

Başkan Erdoğan 'da görkemli bir törenle karşılandı.

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Başkan Erdoğan'ın Moldova ziyaretinden sıcak görüntüler

Erdoğan bu ziyaretinde Cumhurbaşkanı tarafından onuruna verilen resmi öğle yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı verilen yemekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile mevkidaşı Dodon'un eşi Galina Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah da yer aldı.

Başkan Erdoğan'ın Moldova ziyaretinden sıcak görüntüler

Erdoğan ve Dodon konuşmaları öncesinde iki ülke arasında Stratejik Ortaklık Açıklamasını imzaladı.

Başkan Erdoğan'ın Moldova ziyaretinden sıcak görüntüler

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın Moldova ziyaretinden sıcak görüntüler

Cumhurbaşkanı Dodon, konuşmaların ardından ile Moldova arasındaki dostluk ilişkileri ile çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi ve aynı zamanda Moldova'ya verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Nişanı tevcih etti.

Başkan Erdoğan'ın Moldova ziyaretinden sıcak görüntüler

Erdoğan ve Dodon ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından restorasyonu yapılan Cumhurbaşkanlığı bahçesinde bulunan ve üzerinde " Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı binası Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın 'ın himayelerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı () desteği ile yenilenmiştir." ifadesinin bulunduğu anıt taşının açılışını yaptı.

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