Başkan Erdoğan'ın Moldova ziyaretinden sıcak görüntüler

Resmi bir ziyarette bulunmak için Moldova'ya giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Erdoğan ve Dodon, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki anıt taşın açılması ve binanın hizmete alınması töreni ile mevkidaşı İgor Dodon tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı