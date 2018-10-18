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sanığı mahkemeyi tehdit etti

Yargıtay 9. Ceza Dairesinde Fetullahçı Terör Örgütü () üyeliğinden yargılanan eski Yargıtay üyesi , tavırları nedeniyle duruşma salonundan çıkarıldığı sırada mahkeme heyetine "Nasıl olsa sizi yargılayacağız." tehdidinde bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 17:15 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 17:29
FETÖ sanığı mahkemeyi tehdit etti

'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski , Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu () üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

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SANIK ESKİ YARGITAY ÜYESİ

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya sanık eski Yargıtay üyesi ile avukatı ve yakınları katıldı.

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SANIKTAN "BOZUK ÜSLUP"

Duruşmada ilk olarak dosyaya gelen yazı cevapları ve belgelerin okunmasının ardından 'na söz verildi.

Bu sırada, sanık Babacan "Bir dakika." diyerek araya girdi. Mahkeme Başkanı Maruf Alikanoğlu ise kullandığı üslup nedeniyle sanığa tepki gösterdi. Alikanoğlu, "Sen Yargıtay üyeliği yapmış adamsın, nasıl böyle müdahale edersin. Sonra söz vereceğim, konuşma üslubuna dikkat et." dedi.

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"BEN YARGITAY ÜYESİYİM" DEDİ

Sanık Babacan ise heyete bağırarak, "Beni azarlayamazsın, ben Yargıtay üyesiyim. Reddi hakim talebimi değerlendireceksiniz." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine, Mahkeme Başkanı Alikanoğlu, sanığın tavırları nedeniyle duruşmadan çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi.

Sanık Babacan duruşma salonundan çıkarken, "Tahliye de talep etmiyorum, nasıl olsa sizi yargılayacağız biz." dedi.

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REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Sanığın salondan çıkarılmasının ardından avukatları savunma yaptı. Sanığın reddi hakim talepli dilekçesi de heyete verildi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğundan sanığın reddi hakim talebinin kabul edilmemesini istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti sanığın reddi hakim talebini reddetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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FETÖ sanığı mahkemeyi tehdit etti
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