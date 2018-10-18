Kaşıkçı cinayetinin 3 şifresi: Valiz, garaj, kamera

SABAH ekipleri Kaşıkçı'nın (muhtemel) cinayeti ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. SABAH Özel İstihbarat ekibi şimdi de suikast planlayıcılarının hesaba katmadığı 3 noktayı daha keşfetti. Abdurrahman Şimşek ve Nazif Karaman A Haber canlı yayınında Cemal Kaşıkçı'nın kaybında soruşturmanın seyrini değiştirecek o ayrıntıları aktardı.

"KAMERALARI KAPATTIK DESELER DE..."

Kaşıkçı'nın getirildiği düşünülen konuttaki kameraların üretici firmasından yetkililer kameraların kapatılsa dahi yedek aldığını, bu nedenle emniyet ekiplerine yardımcı olacaklarını söyledi.

ALBAYIN VALİZİ NEREDE?

Suikast timindeki albayın Türkiye'ye gelirken kullandığı valizin giderken görünmediği de bilgiler arasında. Durum görüntülere de yansıyor ve Albay elini sallayarak geri gidiyor!

İşte Kaşıkçı olayının 3 yeni şifresi;

İşte Cemal kaşıkçı cinayetinin yeni ortaya çıkan kan donduran detayları... Sabah Gazetesi o görüntülere ulaştı!