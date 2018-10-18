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Kaşıkçı cinayetinin 3 şifresi: Valiz, garaj, kamera

Kaşıkçı suikastını planlayanların hesap edemediği noktalar ortaya çıkmaya devam ediyor. Nişanlısının kapıda beklemesiyle Kaşıkçı'nın kaybını üzerinden atamayan Suudi'lerin başında 3 problem daha var. kayıp valiz, kapattıklarını zannettikleri kamera ve garaja giriş görüntüleri...

SABAH İNTERNET Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 13:48
Kaşıkçı cinayetinin 3 şifresi: Valiz, garaj, kamera

ekipleri Kaşıkçı'nın (muhtemel) cinayeti ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. SABAH Özel İstihbarat ekibi şimdi de suikast planlayıcılarının hesaba katmadığı 3 noktayı daha keşfetti. Abdurrahman Şimşek ve Nazif Karaman A Haber canlı yayınında 'nın kaybında soruşturmanın seyrini değiştirecek o ayrıntıları aktardı.

"KAMERALARI KAPATTIK DESELER DE..."

Kaşıkçı'nın getirildiği düşünülen konuttaki kameraların üretici firmasından yetkililer kameraların kapatılsa dahi yedek aldığını, bu nedenle emniyet ekiplerine yardımcı olacaklarını söyledi.

ALBAYIN VALİZİ NEREDE?

Suikast timindeki albayın 'ye gelirken kullandığı valizin giderken görünmediği de bilgiler arasında. Durum görüntülere de yansıyor ve Albay elini sallayarak geri gidiyor!

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Kaşıkçı cinayetinin 3 şifresi: Valiz, garaj, kamera
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