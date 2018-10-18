Sahil Güvenlik’te ankesör operasyonu 30 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Sahil Güvenlik
Komutanlığı'nda görevli askerlerin FETÖ' nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar ve kontörlü büfe telefonlarından haberleştikleri tespit edildi. Baz ve HTS çalışmaları ile temellendirilen çalışmalarda FETÖ şüphelisi askerlerin hangi ankesörlüden, kaç defa arandığını ve ardışık aramada peş peşe kimlerin arandığını, görüşmenin hangi ilden yapıldığını tek tek tespit etti. 2'Sİ ALBAY, 1'İ YÜZBAŞI
475 büfe, ankesör, lokanta telefonunun incelenmesinde çıkan 2'si albay, 1'i yüzbaşı, 1'i üsteğmen, 3'ü teğmen, 25'i astsubay olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 30 kişi yakalanırken gözaltı kararı verilen 4 FETÖ şüphelisi askerin hala aktif görevde olduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin ise görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak operasyonun düğmesine basıldı. Şüphelilerden 30'u gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanması için operasyonun devam ettiği öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik yürütülen ankesör operasyonu kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Samsun
Ladik İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen B.S., jandarma üsteğmen N.D. ile Sivas Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen F.A. yakalandı. Bursa
merkezli 5 ilde 14, Balıkesir merkezli 5 ilde 5, Uşak
merkezli 4 ilde 6'sı kadın 10, Samsun merkezli 6 ilde 9, Adana'da 4, Tekirdağ'da iki Eskişehir'de ise bir kişi gözaltına alındı. FİRARİ FETÖ'CÜLER KÖŞEYE SIKIŞTI
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu yapıldı. Başkaları adına açılmış hatlar ve cep telefonları üzerinden ByLock kullanan 36 kripto şüpheli için gözaltı kararı verildi. 8 şüpheli yakalanırken şüphelilerin ByLock yazışmaları da deşifre oldu. Firari FETÖ üyelerinin nasıl köşeye sıkıştıklarını gösteren ve kendi içlerinde sızmaların olduğunu anlatan yazışmalar da deşifre edildi. O gizli konuşmalarda "Sızma var. Biri sizi satmış. Eşyaları topla bana gel. Bu işin sonu kötü. Her geçen gün zorlaşıyor. Bizim buralar gerçekten sıkıntı" ifadeleri dikkat çekiyor. Örgüt üyelerinin izdivaç yazışmaları ve dini istismar yazışmaları da ortaya çıktı. İstanbul merkezli 6 ilde başlatılan bir başka operasyonda ise FETÖ'nün Gaybubet evleri basıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 7'si yakalandı.