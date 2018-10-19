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güçleri Deyrizor'da cami vurdu

öncülüğündeki koalisyon güçleri, cuma namazı sırasında 'nin Deyrizor ilinde camiyi hedef aldı - Saldırıda henüz ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor. Koalisyonun son iki günde, biri yine camiye olmak üzere düzenlediği üç saldırıda en az 43 sivil hayatını kaybetti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 17:51 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 18:08
ABD güçleri Deyrizor'da cami vurdu

BD öncülüğündeki koalisyon güçleri, terör örgütleri / ve 'ın çatıştığı Deyrizor ilinde camiyi hedef aldı. Deyrizor'daki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon uçakları, cuma namazı sırasında Deyrizor'un Süse ilçesindeki Osman bin Affan Camisi'ni vurdu.

Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor.

SON İKİ GÜNDE EN AZ 43 SİVİL ÖLDÜ

Koalisyon uçakları dün Deyrizor'un Süse ilçesindeki Ammar Bin Yaser Camisi'ne saldırmıştı. Saldırıda, 2'si çocuk, 30 sivil hayatını kaybetmişti.

Önceki gün de aynı ilçeye saldıran koalisyon uçakları, 13 sivilin ölümüne sebep olmuştu.

Koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

DEYRİZOR'DA DURUM

Öte yandan Deyrizor'un Heccin ilçesi ve çevresindeki bazı beldelerinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasında çatışmalar devam ediyor.

DEAŞ, Deyrizor'da Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerini elinde tutuyor.

YPG/PKK ise Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusunu işgal ediyor. YPG/PKK, 11 Eylül'de ve Fransa desteğiyle DEAŞ'ı Deyrizor'daki son kalesi Heccin'den çıkarmak için operasyon başlatmıştı.

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ABD güçleri Deyrizor'da cami vurdu
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