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Sakarya’da operasyonu: 7 tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 09:55
Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütlerine yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla devam eden çalışmalar kapsamında, terör örgütü ile bağlantılarının bulunduğu öğrenilen 8 şüpheli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyesevk edilenlen 1 şüpheliye adli kontrol kararı uygulanırken, diğer 7 şüpheli ise "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama
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