Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütlerine yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla devam eden çalışmalar kapsamında, terör örgütü ile bağlantılarının bulunduğu öğrenilen 8 şüpheli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyesevk edilenlen 1 şüpheliye adli kontrol kararı uygulanırken, diğer 7 şüpheli ise "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.