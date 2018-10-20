Cemal Kaşıkçı'nın ölmeden önceki son görüntüleri ilk kez A Haber'de

Suudi Arabistan konsolosluğunda öldüğü duyurulan Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüler A Haber'de...

Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü günün sabahına ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

7 GÜN ÖNCE TOPKAPI'DA EV SATIN ALMIŞ



Suudi Arabistan konsolosluk binasında öldüğü açıklanan Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü ilk kez yayınlandı. Kaşıkçı'nın öldürülmeden 7 gün önce satın aldığı evde çekilen öldürüldüğü güne ait yeni görüntüler ortaya çıktı. A Haber yayınına bağlanan isimler

Mahmut Övür: "Bir vahşete imza atıp işin içinden bu açıklamayla çıkamazlar!"

"BİR VAHŞETE İMZA ATIP İŞİN İÇİNDEN BU AÇIKLAMAYLA ÇIKAMAZLAR!"

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür önemli açıklamalarda bulundu. Övür: "Bir vahşete imza attılar ve ardından bu açıklama skandal ötesi bir şey bu açıklamalarla insanın gözünün içine baka baka kendi sorumlu olduğu alanda bir gazetecinin vahşice öldürülmesini bu şekilde açıklayarak işin içinden çıkamazlar" ifadelerini kullandı.



"GRUBUN NİYETİ BAŞTAN KÖTÜYDÜ"



Suudi Arabistan konsolosluk binasında öldüğü açıklanan Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü ilk kez A Haber'de yayınlandı. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün canlı yayında Suudi Arabistan'ın arbede sırasında öldü açıklamasına ilişkin: "Bir kişiyi ikna etmek için 11 kişilik grup da ne demek oluyor? Grubun niyeti baştan kötüydü. Tüm bu yaşanan ve son açıklamadaki muallaklıklardan sonra başından beri birilerinin niyetinin kötü olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





"AÇIĞA ÇIKARACAĞIZ KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin, "Türkiye ne olmuşsa onu açığa çıkartacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.