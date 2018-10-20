Rızanur Meral’in eşi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda, FETÖ
'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock
'u kullandıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 20'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, FETÖ'ye müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan TUSKON'un başkanı firari Rıza Nur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de bulunduğu belirtildi. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüpheli Zeynep Meral'in ayrıca, Bank Asya
'daki hesabında örgüt talimatı sonrasında artış gerçekleştiği, kapatılan FETÖ derneklerine üye olduğu, yine üst düzey FETÖ yöneticileri ile irtibatının bulunduğu ileri sürüldü.