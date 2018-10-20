Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Rızanur Meral’in eşi gözaltına alındı

’in eşi gözaltına alındı

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018
Rızanur Meral’in eşi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda, 'nün şifreli mesajlaşma programı 'u kullandıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 20'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, FETÖ'ye müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan TUSKON'un başkanı firari Rıza Nur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de bulunduğu belirtildi. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüpheli Zeynep Meral'in ayrıca, 'daki hesabında örgüt talimatı sonrasında artış gerçekleştiği, kapatılan FETÖ derneklerine üye olduğu, yine üst düzey FETÖ yöneticileri ile irtibatının bulunduğu ileri sürüldü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Rızanur Meral’in eşi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN