Suikast şarjörleri kamerada!

FETÖ
'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş
, Rus Büyükelçi Andrey Karlov
'a yönelik suikast
ta kullandığı şarjörleri satın alırken güvenlik kameralarına takıldı. Suikastçının saldırı günü üzerinde 3 şarjör bulunduğu ekstradan da silah mağazasına giderek 305 TL karşılığında 2 şarjör ve 1 şarjör kılıfı aldığı tespit edildi. Saldırganın olay yerine 5 şarjör ve 100 mermiyle gittiği ortaya çıktı. ÖNCE RAPOR SONRA ŞARJÖR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 19 Aralık 2016'da gerçekleşen Karlov suikastına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni görüntülere ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın yürüttüğü soruşturmada FETÖ'cü Polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın saldırı gününe ilişkin trafiği tüm detaylarıyla ortaya konuldu. Daha önce yayımlanan görüntülerde saldırganın hastaneye gidip 1 günlük rapor aldığı anlar yer almıştı. Yeni ulaşılan görüntülerde ise, saldırganın suikastta kullandığı silah için şarjör aldığı anlar tespit edildi. ŞARJÖRLERİ 8 DAKİKADA ALDI
Suikast dosyasına konulan görüntülere göre, Altıntaş sabah saat 10.04'te Yenimahalle'de bulunan Çevik Kuvvet
Şubesi'nin yakınındaki bir silahçı dükkânına giriyor. Dükkân sahibi E.Y.'ye, "kalın kapaklı şarjör var mı?" diye soruyor. Dükkân sahibi raftan suikastçının istediği şarjörden 2 farklı modelini indirip uzatıyor. Ardından "Biri pahalı diğeri biraz daha ucuz. Hangisini istersin?" diye soruyor. Eline aldığı şarjörleri bir süre inceleyen suikastçı dükkân sahibine dönerek, "Pahalı olandan 2 tane, 1 tane de şarjör kılıfı istiyorum" diyor. Dükkân sahibi içinde 15'erden 30 mermi bulunan 2 şarjörle 1 adet şarjör kılıfını paketliyor ve toplam ödeyeceği ücretin 305 TL olduğunu söylüyor. Saldırgan hiç pazarlık yapmadan ve taksit seçeneğini sormadan kredi kartından tek çekimle 305 TL'yi ödüyor. Altıntaş ödemesini yaptıktan sonra yaklaşık 8 dakika kaldığı dükkândan saat 10.12 sıralarında ayrılıyor. ÖNCE 1 KİLO BAKLAVA YEDİ
Ayrıca Altıntaş'ın silahçı dükkânından çıktıktan sonra bir baklavacıya gittiği, buradan 1 kilogram baklava alarak evine gittiği tespit edildi. Baklavanın bir kısmını evinde yiyen Altıntaş'ın, geri kalanını da suikasttan önce kaldığı otele götürüp orada yediği belirlendi. Baklavanın boş kutusunun da suikasttan sonra kaldığı 214 nolu otel odasındaki incelemede bulunduğu kaydedildi. Kaynaklar, suikastçının baklavayı gün boyunca zinde kalmak ve heyecanını bastırmak için yediğini değerlendirdi. CEPLERİNİ DOLDURMUŞ
Saldırı sonrası olay yerinde yapılan incelemede, Altıntaş'ın kullandığı silahta 1 ve üzerinde 4 olmak üzere toplam 5 şarjör ele geçirildi. Saldırganın olay yerine 5 dolu şarjörle gittiği her şarjörün 15 mermi kapasitesinin bulunduğu bildirildi. Ayrıca saldırganın ceplerinde de 25 mermi bulunduğu ortaya çıktı. Kaynaklar, saldırganın bu kadar teçhizatla olay yerine gitmesinin suikast sonrası çatışma amaçlı olduğunu ve kesinlikle sağ olarak ele geçirilmek istememesinden kaynaklandığını vurguladı. 'HİÇ PAZARLIK YAPMADI'
Soruşturma kapsamında ifadesine
başvurulan
dükkân
sahibi E.Y.'ye
saldırgan Mevlüt
Mert Altıntaş'ı
tanıyıp tanımadığı
soruldu. İfadesinde
Altıntaş'ın polis olduğunu
bildiğini ve daha
önce de kendisinden alışveriş
yaptığını belirten E.Y., "Çevik
Kuvvet'te çalıştığını biliyordum.
Simaen de tanıyordum. O gün
sabah saatlerinde dükkâna
geldi. 2 tane kalın kapaklı şarjör
ile 1 tane şarjör kılıfı istedi.
Bir ucuz bir de pahalı olan
modelden gösterdim. Pahalı
olanı tercih etti. Sonra toplam
fiyatını sordu. 305 TL dedim. Hiç
pazarlık yapmadı. Kredi kartından
tek çekimle ödemeyi yapıp gitti" dedi.