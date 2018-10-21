Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Amerikalı Senatör'den flaş Bin Salman iddiası

Amerikalı Senatör'den flaş Bin iddiası

ABD’de Senatör Rand Paul, hükümeti yanlısı televizyon kanalı Fox TV’de, Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Kentucky Senatörü Paul, "Suudi gazeteci ’nın öldürülmesiyle ilgili olarak, " (Muhammed Bin ) bu olaya müdahil olduğunu kesinlikle hissediyorum." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 18:47 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 19:14
Amerikalı Senatör'den flaş Bin Salman iddiası

Paul, " (Muhammed Bin ) bu olaya müdahil olduğunu kesinlikle hissediyorum." ifadesini kullanarak, "Veliaht Prensin bu sürecin parçası olmadığını düşünmek saflıktır." değerlendirmesinde bulundu.

"EMRİ BİN SALMAN VERDİ"

Kaşıkçı olayına dair emrin Bin Salman tarafından verildiğine işaret eden Paul, "Veliaht Prens'ten izin almaksızın 15 kişinin birini öldürmek amacıyla 'ye gitmesinin hiç bir ihtimali yok." şeklinde konuştu.

"AŞAĞILAYICI BİR RAPOR"

Paul, 'a yapılan silah satışının durdurulması gerektiğini belirterek, "Kendileriyle, bizimle müttefik olmak isteyip istemediklerini konuşmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Cemal Kaşıkçı, Türkiye'yi Ortadoğu'nun temeli olarak görüyordu"

"İNANDIRICI DEĞİL"

Ayrıca Paul, "Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Suudi Arabistan'ın hazırladığı rapora inanıyor musunuz?" şeklinde bir soruya ise "Kesinlikle hayır, aşağılayıcı." cevabını verdi.

Tüm dünya soruyor: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Özel kıyafetli ekipler Kaşıkçı'nın izini arıyor
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Amerikalı Senatör'den flaş Bin Salman iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN