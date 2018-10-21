Amerikalı Senatör'den flaş Bin Salman iddiası

Paul, "Veliaht Prensin (Muhammed Bin Salman) bu olaya müdahil olduğunu kesinlikle hissediyorum." ifadesini kullanarak, "Veliaht Prensin bu sürecin parçası olmadığını düşünmek saflıktır." değerlendirmesinde bulundu.

"EMRİ BİN SALMAN VERDİ"

Kaşıkçı olayına dair emrin Bin Salman tarafından verildiğine işaret eden Paul, "Veliaht Prens'ten izin almaksızın 15 kişinin birini öldürmek amacıyla Türkiye'ye gitmesinin hiç bir ihtimali yok." şeklinde konuştu.

"AŞAĞILAYICI BİR RAPOR"

Paul, Suudi Arabistan'a yapılan silah satışının durdurulması gerektiğini belirterek, "Kendileriyle, bizimle müttefik olmak isteyip istemediklerini konuşmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Cemal Kaşıkçı, Türkiye'yi Ortadoğu'nun temeli olarak görüyordu"

"İNANDIRICI DEĞİL"

Ayrıca Paul, "Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Suudi Arabistan'ın hazırladığı rapora inanıyor musunuz?" şeklinde bir soruya ise "Kesinlikle hayır, aşağılayıcı." cevabını verdi.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.