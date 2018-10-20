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Tüm dünya soruyor: 'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan'ın gazeteci 'nın İstanbul konsolosluğu'nda bir arbede sırasında öldürüldüğünü itiraf etmesinin ardından dünyada ve Türkiye'de binlerce insan aynı soruya kilitlendi. Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?İngilizce olarak açılan #WhereIsTheBody etiketine binlerce paylaşım yapıldı. Kraliyet Ailesinden yapılan açıklamadan naaşının ne yapıldığına dair bir bilgi yer almaması, uluslararası medyada yayınlanan Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalandığı iddialarına güç kazandırdı. Reuters'e konuşan Suudi bir yetkili cesede ne olduğunu bilmediklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 20.10.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 11:30
Tüm dünya soruyor: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Tüm dünya ve Türkiye aynı sorunun cevabını arıyor: 'nın naaşı nerede? Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü resmi bir şekilde açıklamasının ardından en çok konuşulan konu...

Tüm dünya soruyor: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan, gazeteci 'nın konsolosluk içinde yaşanan arbede neticesinde öldüğünü duyurdu. Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü resmen kabul eden Suudi Arabistan, merhum gazetecinin cesedinin ne yapıldığını ise açıklamadı. Reuters'e konuşan Suudi bir yetkili Cemal Kaşıkçı'nın cesedine ne olduğunu bilmediklerini açıkladı.

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Tüm dünya soruyor: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

KAŞIKÇI'NIN CESEDİ NEREDE?

Yenişafak'ın haberine göre; Suudi Arabistan'ın 'nın cesedinin akıbetini açıklamaması sosyal medyanın da en fazla konuşulan konusu oldu.

Tüm dünya soruyor: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Çok sayıda kullanıcı yapılan resmi açıklama karşısında "'nın cesedi nerede" sorusunu yönelten paylaşımlar yaptı. İngilizce olarak açılan #WhereIsTheBody etiketine binlerce tweet atıldı.

Tüm dünya soruyor: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan 'nın konsoloslukta öldüğünü söylemişti.

Tüm dünya soruyor: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

POLİS ORMANDA CESET ARADI

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın cesedinin ne yapıldığını açıklamaması hem uluslararası hem Türkiye medyasında çıkan iddiaları da güçlendirdi.

Tüm dünya soruyor: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

'nın cesedinin 3 saat içinde parçalanıp bir yere gömüldüğü yönündeki haberler üzerine İstanbul'da polis ekipleri Belgrad Ormanlarında arama yapmıştı.

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