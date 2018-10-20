Tüm dünya soruyor: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul konsolosluğu'nda bir arbede sırasında öldürüldüğünü itiraf etmesinin ardından dünyada ve Türkiye'de binlerce insan aynı soruya kilitlendi. Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?İngilizce olarak açılan #WhereIsTheBody etiketine binlerce paylaşım yapıldı. Kraliyet Ailesinden yapılan açıklamadan naaşının ne yapıldığına dair bir bilgi yer almaması, uluslararası medyada yayınlanan Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalandığı iddialarına güç kazandırdı. Reuters'e konuşan Suudi bir yetkili cesede ne olduğunu bilmediklerini söyledi.