Planlı kaçışta 8 adrese baskın

Cezavinden skandal bir kararla salıverilen uyuşturucu baronu Zindaşti ve 3 adamını bulmak için 40 kişilik özel bir ekip oluşturuldu. Cezaevinde anlaştığı bir çeteye sahte kimlik ve pasaport hazırlattığı ortaya çıkan Zindaşti'nin gidebileceği 8 adrese baskın düzenlendi.

Kaza süsü verilmiş minibüsten 27 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Naci Şerifi Zindaşti ve adamlarının yeniden yakalanması için İstanbul Emniyeti'nde 40 kişilik özel ekip oluşturuldu. Organize Suçlar Şubesi, Emniyet İstihbarat Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polislerden oluşan ekip, kayıplara karışan 4 kişinin izine ulaşmaya çalışıyor. Baronun Büyükçekmece'deki villa dahil 8 ayrı adrese baskın düzenleyen polis hiçbir ize ulaşamadı. Zindaşti ve adamlarının fotoğrafları sınır noktalarına dağıtıldı. İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin, cezaevindeyken kaçış planı yaptığı ve uluslararası göçmen kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik faaliyetleri yürüten organize bir çeteyle irtibata geçerek sahte kimlik ve pasaport hazırlattığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen İranlı Naci Şerifi Zindaşti ve 9 adamını geçtiğimiz 16 Nisan'da gözaltına almıştı. Kızı ve şoförü 2014'te silahlı saldırıda öldürülen Zindaşti'nin uyuşturucu hesaplaşması nedeniyle bu saldırıda kendisinin hedef alındığı iddia etmişti.

Bu arada, 2014'teki saldırının sanığı Orhan Ünğan'ın avukatı Çağdaş Çelik, Ünğan'ın talebi üzerine tahliyeyi HSK'ya taşıyacaklarını açıkladı.