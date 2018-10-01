Polisten uyuşturucu tacirine: Uyuşturucu içenin başı dik olmaz

UYUŞTURUCU MADDE SATARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Operasyonda timler, ticareti gerçekleştiren 2 torbacıyı ve maddeleri satın alan bir şahsı kaçmaya çalışırken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yere yatırılarak etkisiz hale getirilen torbacıların üst aramaları yapıldı. Aramalarda şahsın cebinden şeffaf poşetler içerisinde satışa hazır çok miktarda eroin maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan para ele geçirildi. Nefes kesen operasyon anı ve sonrasında yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.