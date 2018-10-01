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Polisten tacirine: "Uyuşturucu içenin başı dik olmaz"

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 01.10.2018 10:26 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 10:34
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Polisten tacirine: "Uyuşturucu içenin başı dik olmaz"
Polisten uyuşturucu tacirine: Uyuşturucu içenin başı dik olmaz

Kağıthane'de narkotimler ihbar üzerine gizlendikleri bir binada, madde ticareti yapan 2 torbacıyı suçüstü yakaladı. Nefes kesen operasyon kameralara yansırken, üst araması yapılan şahısların birinden çok miktarda eroin maddesi ele geçirildi.

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Polisten tacirine: "Uyuşturucu içenin başı dik olmaz"
Polisten uyuşturucu tacirine: Uyuşturucu içenin başı dik olmaz

Polis başını kaldırmak isteyen torbacıya, " içenin başı dik olmaz" diyerek izin vermedi.

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Polisten tacirine: "Uyuşturucu içenin başı dik olmaz"
Polisten uyuşturucu tacirine: Uyuşturucu içenin başı dik olmaz

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane'de 2 torbacının madde ticareti yaptığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren narkotimleri, fiziki ve teknik takiplerin ardından ticaretin yapılacağı Çağlayan Akın Sokak'a geldi.

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Polisten tacirine: "Uyuşturucu içenin başı dik olmaz"
Polisten uyuşturucu tacirine: Uyuşturucu içenin başı dik olmaz

Ticaretin gerçekleşeceği bilgisi üzerine binaya gizlenen timler, bir süre şahısların gelmesini bekledi. Kısa bir süre sonra şahısların binaya giriş yaptığını fark eden polis, hazırlıklarını tamamlayarak operasyon için düğmeye bastı.

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Polisten tacirine: "Uyuşturucu içenin başı dik olmaz"
Polisten uyuşturucu tacirine: Uyuşturucu içenin başı dik olmaz

UYUŞTURUCU MADDE SATARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Operasyonda timler, ticareti gerçekleştiren 2 torbacıyı ve maddeleri satın alan bir şahsı kaçmaya çalışırken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yere yatırılarak etkisiz hale getirilen torbacıların üst aramaları yapıldı. Aramalarda şahsın cebinden şeffaf poşetler içerisinde satışa hazır çok miktarda eroin maddesi ve madde ticaretinden kazanılan para ele geçirildi. Nefes kesen operasyon anı ve sonrasında yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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Polisten tacirine: "Uyuşturucu içenin başı dik olmaz"
Polisten uyuşturucu tacirine: Uyuşturucu içenin başı dik olmaz

NEFES KESEN OPERASYON KAMERADA

Kameralara yansıyan görüntülerde, torbacılar binaya giriyor. İçeride ticareti yapan şahıslar ardından dışarıya çıkıyor. Binada gizlenen timler kaçmaya çalışan şahısları kıskıvrak yakalıyor. Yere yatırılan şahısların üst araması yapılıyor. Ardından şahıslar kelepçelenerek götürülüyor.

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Polisten tacirine: "Uyuşturucu içenin başı dik olmaz"
Polisten uyuşturucu tacirine: Uyuşturucu içenin başı dik olmaz

"UYUŞTURUCU İÇENİN BAŞI DİK OLMAZ"

Aramaların ardından gözaltına alınan şahıslar tek tek kelepçelendi. Şahıslardan biri işlemleri yapılmak üzere götürüleceği esnada başını kaldırmak istedi. Ancak operasyondaki bir polis memuru, " içenin başı dik olmaz" diyerek torbacının başını kaldırmasına izin vermedi. Bu şekilde araca sokularak Kağıthane Asayiş Büro Amirliğine götürülen torbacıların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorguları yapıldı.

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