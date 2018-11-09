CHP’lilerin milyonluk rant ortaklığı

Aydın Sultanhisar ilçe Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kayınpederi Şefik Çerçioğlu ve eşi Ercan Çerçioğlu'na milyonlarca liralık imar rantı sağladığı ortaya çıktı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İşte rant skandalının perde arkası:

Maden Tetkik ve Arama (MTA) tarafından 2011'de Sultanhisar ilçesi Malgaçemir Köyü'nde sıcak su sondajı yapıldı ve 750 metre sondaj sonucu kuyudan 48 derece akışkan sıcaklığında 8 litre/saniye akışkan debisi elde edildi. Bu sıcaklık değeri olan akışkan ile konut ve sera ısıtması yapılabileceği belirlendi.



550 BİN DOLARA ALINDI

MTA Genel Müdürlüğü 2011'de Sultanhisar Belediye sınırlarını da içine alan 35 bin dönümlük Malgaçmustafa - Malgaçemir jeotermal sahanın işletme hakkının devrine ilişkin ihale açtı. Dönemin AK Parti Belediye Başkanı Ertegün Ünal ve belediye meclis üyeleri Sultanhisar halkının ekonomik refahını artırmak amacıyla bu ihaleye katıldı.

48 derece akışkan ısı debisi bulunan j-441 Jeotermal İşletme Ruhsatlı Sultanhisar/Malgaçmustafa-Malgaçemir sahası 110 bin doları peşin toplam 550 bin dolara belediye tarafından alındı. Aydın Valiliği'nce Sultanhisar Belediye Başkanlığı adına ruhsat düzenlendi.







KAMU YARARI GEREKÇESİYLE...

2014 seçimlerinde ise belediye başkanı değişti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çercioğlu'nun kayınpederi Şefik Çercioğlu'nun yüzde 80 ve eşi Ercan Çercioğlu'nun yüzde 3 hisse ile ortaklığı bulunan Jantsa firmasında uzun yıllar yöneticilik yapan Osman Yıldırımkaya CHP'den belediye başkanı seçildi. JANTSA AŞ'nin sahibinin eşi Özlem Çercioğlu da CHP'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. JANTSA AŞ'den dolayı aralarında organik bağ bulunan iki belediye başkanı seçilir seçilmez ilk iş, Sultanhisar Belediyesi'nin tasarrufunda bulunan saha üzerinde yoğunlaştı.

Osman Yıldırımkaya, belediye meclis toplantısında, Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan 155 Ada 32, 34, 37, 40, 43, 44, 51, 186, 187, 188, 202 ve 203 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda belediye hizmet alanı (su deposu) ve termal turizm tesisi alanı olarak hazırlatılan ilave değişiklik imar planlarının onanması gündeme aldı. Plan değişikliği gerekçesinde ise bu taşınmazların termal tuzim alanı ilan edildiği ve bunda kamu yararı olduğu ileri sürüldü.

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Bu plan değişikliği ile 'termal turizm alanı' ilan edilen parsellerin ise Yıldırımkaya'nın 15 yıl boyunca yanında çalıştığı JANTSA AŞ'nin sahibi Şefik Çerçioğlu ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun eşi Ercan Çerçioğlu'nun birlikte sahibi oldukları Nazilli Ticaret Odası'na kayıtlı Jannak şirketine ait olduğu ortaya çıktı. Jannak şirketi adına tapuda kayıtlı olan 155 ada içerisinde yer alan taşınmazların toplamının yaklaşık 111 bin metrekare olduğu öğrenildi.



HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANDI

Çerçioğlu ailesi tarafından zeytinlik vasıflı olduğu için düşük bedelle elde edinilen 111 bin metrekare taşınmaz alanın, "Termal Turizm Merkezi" ilan edilmesi, 5 Eylül 2016 tarih ve 100 sayılı karar ile yürürlüğe konuldu. Böylece 111 bin metre karelik taşınmaz CHP'li belediye tarafından "termal turizm alanı" ilan edilerek Yıldırımkaya tarafından Çerçioğlu'na haksız imar rantı sağlanmış oldu.



BELEDİYE KASASINDAN 33 BİN LİRA

15 yıl CHP'li Çerçioğlu ailesinin Janta şirketinde çalışan Belediye Başkanı Yıldırımkaya, belediye başkanlığı görevini, Çerçioğlu ailesinin şirketinin yararına kullanmış oldu. CHP'lilerin rant oyunu sonucunda düşük bedelle alınan arazinin değeri milyonlarca lira artış sağladı. CHP'li Çerçioğlu ailesine ait Jannak şirketi, kamu yararı arkasına sığınıp haksız rant elde etmiş oldu. Özel mülkiyetlerin imar değişikliği için ödenen jeolojik etüt, harita, plancı gibi hizmet karşılığı 33 bin TL ise belediye bütçesinden ödendi.