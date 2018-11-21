AİHM’nin kararı bizi bağlamaz

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), skandal bir karara imza attı. AİHM, Kobani olaylarını bahanede ederek sokağa dökülen terör örgütü PKK mensupları tarafından Diyarbakır'da ve yurdun çeşitli yerlerinde 53 kişinin öldürüldüğü 6-8 Ekim olaylarının baş aktörü olan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbet bırakılmasını istedi. AİHM, yaklaşık 2 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Demirtaş'ın makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmederek tutuklu yargılamaya son verilmesi kararı verdi.



'HAKSIZ MÜDAHALE'

Bölücü terör örgütü PKK'yla bağlantısı tespit edildikten sonra Kasım 2016'dan bu yana cezaevinde bulunan Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen AİHM, Demirtaş'ın tutukluluğunu haksız bir müdahale olarak yorumladı. Demirtaş'ın cezai bir suç işlemiş olduğundan şüphelenmek için 'makul nedenler' temelinde tutuklandığını ve gözaltına alındığını kabul eden AİHM'nin karar belgesinde, "Ulusal mahkemelerin verdiği gerekçeleri göz önünde bulundurarak yargı makamlarının, gözaltına alınma süresini haklı çıkarmak için 'yeterli' sayılmayan nedenlerle Demirtaş'ın tutukluluğunun uzatılmasını emrettiği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.





KARARA BÜYÜK TEPKİ

AİHM'nin kararına hem devletin zirvesi, hem de Diyarbakır'da Demirtaş'ın çağrısıyla sokaklara dökülen terör örgütü PKK mensupları tarafından öldürülen gençlerin aileleri büyük tepki gösterdi. Kararı değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:



KARŞI HAMLEMİZİ YAPARIZ

"AİHM'nin verdiği kararlar bizi bağlamaz. AİHM'nin bugüne kadar biliyorsunuz terör örgütüyle ilgili verdiği birçok karar var. Hepsi de aleyhedir. Onun karşılığında bizim de yapabileceğimiz birçok şeyler vardır. Biz karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz. Terörü gelip de Türkiye'de dizginleyen hiçbir zaman AİHM olmadı. Terör devam etti. Yine aynı şekilde şu anda terör devam ediyor. Faturasını, bedelini ödeyen Türk halkı." Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise "Yargılama halen derdesttir. Yargılamayı yapan mahkeme AİHM kararı gerekçelerini dikkate alarak bir değerlendirme yapacaktır" ifadesini kullandı. ANKARA



AİHM ÇOCUKLARIMIZI GERİ GETİREBİLECEK Mİ?







Demirtaş'ın talimatıyla başlayan 6-8 Ekim olaylarında, kurban eti dağıtımı sırasında bir apartman dairesinde katledilen Hasan Gökgöz'ün babası Mehmet Gökgöz, "AİHM'nin kararı vicdanları yaralarken, acımızı bir kez daha tazeledi. Adı insan hakları olan bir mahkemenin, bir katil için böyle bir karar vermesi skandal. Çünkü Selahattin Demirtaş, 53 kişinin katilidir. Demirtaş'ın hakkını savunan Avrupa, ölen çocuklarımızı geri getirebilecek misiniz?" dedi.







Terör örgütünce vahşice öldürülen Yasin Börü'nün (16) babası Fikri Börü ise, "Avrupa işine baksın. Bir katili kurtarmayı bıraksın. Bu skandal kararı tanımıyoruz. Çocuklarımız vahşice öldürülürken, Avrupa İnsan Hakları neredeydi?" diye konuştu. Bu arada Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesiyle ilgili 24 sanığa verilen müebbet ve çeşitli hapis cezalarına yapılan itirazlar ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nce esastan reddedildi.







142 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik Anayasa değişikliğinin 20 Mayıs 2016'da kabul edilmesinin ardından başlatılan süreçte HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 9 HDP'li milletvekili, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'terör örgütü üyeliği', 'örgüt adına suç işlemek' ve 'propaganda' suçlarını işledikleri gerekçesiyle tutuklanıp, cezaevlerine konulmuştu. 32 ayrı suçtan 142 yıla kadar hapsi istenen Demirtaş, davayı AİHM'ye taşımıştı.