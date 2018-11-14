Çirkin teklifi, kaçırılan Berfin'in babası açıkladı

Baba Güler, Ben geldiğimde benim kızımın okula gittiğini söyledim. 'Okulunu bitirsin sonra Allah neyi gösterir, o zaman bakarız' diye cevap verdim. Kızımın evlenmesine razı olmadım. Yine de kızımın kararını sordum. Kızım da bana 'Baba ben evlenmem, okula gideceğim' dedi. Benden utanır diye annesine, ablasına, ağabeyine de sordurdum, onlara da aynı şeyi söylemiş. Ben yine işe gittiğim sırada ağabeyim beni aradı, kızımı istediklerini söyledi. Ben ona da kızımın küçük olduğunu söyledim" diye konuştu.