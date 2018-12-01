Üniversitelerdeki ihanet çemberi çözüldü

Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım'ın Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Osman Şimşek hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle açtığı davanın 98 sayfalık iddianamesinde FETÖ ile ilgili müthiş detaylar yer aldı. Türkiye'nin diğer üniversitelerindeki FETÖ yapılanmasını çözmek için başka savcılara kılavuz olacak en önemli detay akademik yapılanma için uygulanan 'çember' sisteminin deşifre edilmesi oldu. Buna göre FETÖ, istediği üniversitenin ilk etapta rektörünü ve sonrasında akademik personelini 'Üniversitede Göreve Başlamaya İlişkin Örgütsel Çember' ile göreve alıyordu.

KİŞİYE ÖZEL İLAN

İddinameye göre Rektör Şimşek, ilk etapta şahsa özel, şahsı tarif eden, spesifik ilan çıkarıyordu. Bu ilana sadece FETÖ iltisaklı, hedeflenen şahıs başvurabiliyordu. Kişiye özel ilana başvuran örgüt üyesi akademisyen adayı için yine örgüt üyesi akademisyenlerden oluşan jüri oluşturuluyor. Son adımda ise, jüri değerlendirmesi sonucu sözde başarılı bulunan akademisyen için kadrosuna atanmasına ilişkin durumunu inceleyecek ve bilimsel niteliklerini tespit edecek üniversiteler arası kurul öğretim üyeleri, rektör tarafından FETÖ'cülerden oluşturuluyor. Bu kurul akademisyen adayı için olumlu görüş belirterek rapor düzenliyor. Böylece birçoğu FETÖ üyesi olan ilgili fakülte yönetim kurulunca akademisyenin NKÜ'ye kabulü yapılıyor. İddianamede, Volkan Ertürk, Mustafa Kulaç, Hatip Aydın, Mustafa Erdoğan gibi isimlerin bu yolla üniversiteye alındığı belirtildi.



HTS KAYITLARI



Şimşek hakkındaki iddianamede, MetroPoll Araştırma Şirketi'nin kurucusu olan ve hakkındaki soruşturma süren Özer Sencar'ın Fatih Üniversitesi'nin firari imamı Şerif Ali Tekalan gibi üniversite mahrem yapılanmasının tepe ismi olduğu belirtildi. Şimşek dahil Türkiye'deki birçok üniversitenin rektör adayının Sencar'la görüştükten sonra rektör olduğu öğrenildi. HTS kayıtlarının yanı sıra birçok delille FETÖ bağlantısı ortaya konan Sencar hakkındaki soruşturma Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yetkisizlikle' Ankara'ya gönderildi. İddianamede Sencar'la ilgili olarak, "Şahsın üniversitelerdeki Fetullahçı oluşumda etkin ve irtibatı sağlayan kişilerden olduğu anlaşılmıştır" denildi. Sencar ile Şimşek'in HTS kayıtlarında ikilinin defalarca görüştüğü saptandı. Sencar'ın NKÜ'deki FETÖ'cü birçok akademisyenle de irtibatlı olduğu HTS kayıtlarına yansıdı.

AYNI DÖNEMDE 6 KİŞİ REKTÖR OLDU

İddanamede yer alan Burhan Aslan'ın ifadesine göre 2011'de Sencar ile irtibatlarından sonra aynı dönemde 6 kişi rektör oldu. 2 isim de rektör adayı gösterildi. Osman Şimşek Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde, Kamil Dilek, Uludağ Üniversitesi'nde, Ekrem Yıldız, Kırıkkale Üniversitesi'nde, Muzaffer Elmas Sakarya Üniversitesi'nde, Sabri Gökmen, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde görev yaptı. Güngör Yılmaz, Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde rektör adayı oldu. İddianamede Hacettepe Üniversitesi Rektörü Haluk Özen'in de 2011'de Sencar'la irtibat kurduğunu gösteren HTS kayıtlarına işaret edildi.

ŞİMŞEK GÖREVDEN ALINDI



15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından görevinden alındı. Şimşek, FETÖ'nün "üniversite yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, "örgüte yardım etmek"le suçlanıyor. Hakkındaki iddianame Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. YÖK tarafından rektörlük görevini vekaleten İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Murat'ın yürütmesi uygun görüldü.



DEVLETE SIĞINDI MAHREM YAPIYI ÇÖKERTTİ



FETÖ'NÜN 15 yıl önce dershane yoluyla alıp yetiştirdiği mahrem yapının kilit isimlerinden Hasan kod adlı öğretmen, 15 Temmuz darbegirişimi sonrası örgütün "seni Almanya'ya kaçıralım" demesine aldırış etmeden hakkında hiçbir yakalama kararı yokken devlete sığındı. "Kendimi devletin şefkatli kollarına bırakmak istiyorum" diyen itirafçı, FETÖ'nün mahrem yapılanmadaki bütün ipliğini adeta pazara çıkardı. Örgütün 2013 LYS, KPSS, YDS ve ALES sınav sorularının mahrem yapılanma içerisinde nasıl dağıtıldığını tek tek anlatan gizli tanık, ikisinde ByLock yüklü 15 cep telefonu hattı kullandı. Konya'daki TSK'daki mahrem yapı soruşturmasında itirafçı olarak yüzlerce ismi ifşa etti. Sınav sorularını kendisine getiren ve birlikte sınava girdiği isimleri de açıklayan itirafçının verdiği bilgilerle Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişletti.