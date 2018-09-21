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'cü Dolarlarını bakın nereye gizlemiş!

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 21.09.2018 21:51 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 21:53
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'cü Dolarlarını bakın nereye gizlemiş!
FETÖ'cü Dolarlarını bakın nereye gizlemiş!

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'nün gaybubet evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 13'ü tutuklandı.

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'cü Dolarlarını bakın nereye gizlemiş!
FETÖ'cü Dolarlarını bakın nereye gizlemiş!

Tutuklanan 'cüler arasında arabasında dolarlar ele geçirilen İ.K. da var.

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'cü Dolarlarını bakın nereye gizlemiş!
FETÖ'cü Dolarlarını bakın nereye gizlemiş!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması () üyelerinin gizlenmek ve yeniden örgütlenmek için kullandıkları hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine operasyon düzenledi.

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'cü Dolarlarını bakın nereye gizlemiş!
FETÖ'cü Dolarlarını bakın nereye gizlemiş!

Operasyonda hakkında arama kararı bulunan, ByLock kullandıkları ve örgüt içerisindeki faaliyetlerine devam ettikleri öğrenilen 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan İ.K'nin arabasının kaputunda gizlenmiş 10 bin 500 dolar ele geçirildi.

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'cü Dolarlarını bakın nereye gizlemiş!
FETÖ'cü Dolarlarını bakın nereye gizlemiş!

İlk sorguları yapılmak üzere emniyete götürülen 17 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 17 kişiden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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'cü Dolarlarını bakın nereye gizlemiş!
FETÖ'cü Dolarlarını bakın nereye gizlemiş!
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'cü Dolarlarını bakın nereye gizlemiş!
FETÖ'cü Dolarlarını bakın nereye gizlemiş!
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