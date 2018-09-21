FETÖ'cü Dolarlarını bakın nereye gizlemiş!

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) üyelerinin gizlenmek ve yeniden örgütlenmek için kullandıkları hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine operasyon düzenledi.