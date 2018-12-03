Başkonsolosluk’un çöpünden kıyafet çıktı

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim günü girdikten sonra ortadan kaybolan ve konsolosluk içerisinde öldürülüp yok edildiği ortaya çıkan Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. İstanbul polisinin Suudi Arabistan Konsolosluğu'ndaki çöp konteynerinde yaptığı incelemede bir pantolon ve bir gömlek bulduğu öğrenildi. Gömlek ve pantolon biyolojik materyal elde edilmek üzere Kriminal İnceleme'ye gönderildi. Aynı çöp konteynerinde kablolar, kapı anahtarları ve yırtık evrak parçaları da bulundu.

2 Ekim günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na giren Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınmamış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın konsolosluğa saat 13:14'te girdikten hemen sonra boğularak öldürüldüğü, cesedinin parçalanarak ortadan kaybedildiği açıklanmıştı.

ÇÖP KONTEYNERİNDE GÖMLEK VE PANTOLON

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir detay ortaya çıktı. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda 16 Ekim günü arama yapan ekiplerin başkonsolosluk çöp konteynerinde şüpheli bazı materyaller buldukları öğrenildi. Konteynerde bir adet pantolon ve bir adet gömlek ile yırtık evrak parçaları bulunduğu belirtildi. Pantolon ve gömlek ile yırtık evrak parçaları biyolojik inceleme yapılmak üzere Kriminal Laboratuvara gönderildi. Bu giysilerin kime ait oldukları tespit edilecek. Ayrıca yırtık evrak parçaları Kriminal İnceleme'ye alınarak ne ihtiva ettiği araştırılacak.

KABLOLAR VE YIRTIK EVRAK PARÇALARI

Aynı konteynerde kablolar, kapı anahtarları, bagaj etiketi, kapı kilit aksamı ve karşılığı, elektrik transistorları ve yırtık evrak parçalarından oluşan 6 adet materyal de bulundu. Bu deliller de inceleme yapılmak üzere Kriminal Laboratuvara gönderildi. Bu materyallerin nereden ve hangi amaçla söküldükleri de araştırılacak.

ADLİ TIP'A TESLİM EDİLDİ

Bilindiği gibi, Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim günü ortadan kaybolması ardından Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu ve rezidansında arama yapmak isteyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi yetkililer tarafından uzun süre engellenmişti. Arama için izin 13 gün sonra çıkmış, Başkonsolosluktaki arama 16 Ekim günü gerçekleştirilebilmişti. 16 Ekim'de başkonsolosluk binası, 17 Ekim de ise başkonsolosun rezidansı aranmıştı. Aramalarda elde edilen bulgular İstanbul Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na teslim edilmişti.

Diğer taraftan daha önce konsolosluk konutu bahçesinde bir valiz içerisinde evrak yakıldığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmış, Suudi görevlilerin 4 Ekim günü rezidansta belge temizliği yaptığı anlaşılmıştı.







