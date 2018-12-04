FETÖ'ye karşı yapay zeka kalkanı! Milyonlarca veriden FETO'yu ayıklamayı başardı

Hükümet, terör örgütü FETÖ'nün, ders kitaplarındaki subminal mesajlarını temizlemek için tüm eğitim programlarını yenileme kararı aldı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ise ihraç edilen FETÖ'cüler başka isimler kullanarak ders kitaplarına tekrar sızmaya çalıştı. İlk kez bu sene Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı intihal yazılım programı kullanmaya başladı.

Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, intihal programında kullanılan yapay zekânın FETÖ'yü üsluplarından taradıklarını ve bu nedenle birçok yayınevinin ders kitabının reddedildiğini söyledi.

25 YAYINEVİ, 73 YAZAR, 1802 PANELİST, 189 DERS KİTABI'NA VETO

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 25 yayınevinin çalışma izni, 73 yazarın akreditasyonu, 189 ders kitabının ise iptal edildiğini hatırlatan Durmuş, şunları kaydetti:

"Taslak ders kitabı inceleme sürecinde görevlendirilen ve yaklaşık 37 bin alan uzmanından oluşan panelist havuzunda ilgili KHK'lar kapsamında bin 802 panelist sistem dışı bırakıldı. Bu kişiler piyasada gizli isimlerle, kayıt dışı ders kitabı yazımlarına girdikleri bilgisini aldık. Buna karşılık manuel incelemenin yanı sıra inceleme sürecinin başında ve sonunda olmak üzere iki kez intihal taraması ile ilk kez yapay zekâ taraması yaptık. Yapay zekâ, geçmişten günümüze yüz binlerce metin arasından yaptığı taramada farklı isimler adı altında bile olsa bu iki metinin üslup benzerliklerini tespit etti."

MİLYONLARCA VERİDEN FETÖ'NÜN ÜSLUBU TANINDI

Durmuş, yazılım programı ile ilgili şunları kaydetti:

"Fırat Üniversitesi TEKNOKENT'in de Türk mühendisler tarafından geliştirilen 'intihal.net' yazılım programı bakanlığımıza iki yıl süresince hibe edildi. Yazılım, dört katmandan tarama yapıyor. İlk tarama genel internet ağı üzerindeki tüm Türkçe belgeleri tarıyor. 600 milyon Türkçe doküman 500 bin akademik, 274 bin ise yayınlanmış tez incelendi. İkinci aşamada ise Talim Terbiye Kurulu'nun bugüne kadar onaylanmış tüm ders kitapları tarandı. 3 bin 400 ders kitabı ile 25 bine yakın piyasa bulunan FETÖ'ye ait eğitim materyali sisteme aktarıldı. Bunların dışında yeni müfredat için başvuran bin 360 ders kitabı taslağı da sisteme tanıtıldı. Ayrıca sık kullanılan FETÖ'ye ait terimler, kelimeler, mesajlar 'Kelime çantası' diye tanımlanan bir havuzda toplandı. Son aşamada ise argo, küfür, cinsiyetçilik, ırkçılık gibi ifadeler de sakıncalı kelime olarak tanımlanarak yazılıma aktarıldı. Bu kapsamda yeni müfredat için başvuran ders kitaplarından 993 aday taslak kitaptan yapay zeka tarafından sisteme dört aşamada tanımladığımız 100'den fazla kitapta 'sakıncalı' olarak tanımladığımız benzerlikler bulundu. Bunları bakanlık içerisindeki uzmanlarımız tarafından tekrar incelemeye aldık. 39 kitapta sakınca tespit edildi. Bunlardan 12 tanesi ise FETÖ ve intihal gerekçesiyle mevzuata göre bir yıldan beş yıla kadar bakanlığımıza tekrar başvuramama cezası verildi."