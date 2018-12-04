Libya'da savaş yeniden ve daha kanlı biçimde başlayacak

Aralık ayına Paris'i yakan gösterilerle girdik.

Modern tarihe şöyle bir dönüp baktığımızda görürüz ki, Fransa'da sokaklar bir kez hareketlendi mi, viral bir özellik gösterip yayılır, çoğalırlar.

Komünden alın 1968 Mayıs'ına kadar gelin, bu "iş" böyledir.

O yüzden de Sarı Yelekliler hareketinin "lokal" ve "geçici" kalma ihtimali yok. Şimdi durulsa bile baharda yeni bir hızla dönüştürücü etki gösterecektir.

Ana akım aydınlar, liberaller, solcular öteden beri "sistem karşıtı isyan" tablosunu sempatiyle izlerler ama Avrupa'da iki büyük savaş öncesi ortamın böyle olduğunu ve bütün faşizanbloklaşmaların bu tabloyu kendilerine basamak yaptıklarını unutmamalı...

***

2019'da Avrupa'da Ukrayna- Rusya hattı ısınmayı sürdürecek. Bu kesin.

Fakat devasa bir ABD üssüne dönüşen Romanya'nın ve her zaman "problem çekirdeği" özelliği taşıyan Gürcistan'ın krize yapacakları olumsuz katkı gözden kaçıyor.

Rusya neden Kırım'a S-400 yerleştiriyor sanıyorsunuz?

Karadeniz kadar Akdeniz de kritik...

Hep Doğu Akdeniz'e bakmakta haklıyız ama yeni yılın esas yüksek risk alanı büyük ihtimalle Libya olacak.

Libya'da ortalık yeniden ve kanlı biçimde karışırsa hiç şaşırmam.

Afrika deyince...

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN