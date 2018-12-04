Cevap olarak ne söylememi istersiniz?***
Harley Davidson gibi çok tutucu bir marka bile elektrikli motosiklet üretimine başlayacak...
Yıl sonuna doğru Mısır dünyanın en büyük güneş enerjisi üreticisi olacak...
Dünya nüfusu 8 milyara doğru hızla ilerleyecek...
İlkbaharda gösterime sokulacak Game Of Thrones'un yeni ve final sezonu ortalığı kırıp geçirecek...
Hepsi doğru ama...
Geçiniz...
Eğriye eğri, doğruya doğru...
Hiç kuşkusuz yeni yıl dünya için, ülkeler ve halklar için kritik, zor, sert bir yıl olacak.
Aralık ayına Paris'i yakan gösterilerle girdik.
Modern tarihe şöyle bir dönüp baktığımızda görürüz ki, Fransa'da sokaklar bir kez hareketlendi mi
, viral bir özellik gösterip yayılır, çoğalırlar.
Komünden alın 1968 Mayıs'ına kadar gelin, bu "iş" böyledir.
O yüzden de Sarı Yelekliler hareketinin "lokal
" ve "geçici
" kalma ihtimali yok. Şimdi durulsa bile baharda yeni bir hızla dönüştürücü etki gösterecektir.
Ana akım aydınlar, liberaller, solcular öteden beri "sistem karşıtı isyan
" tablosunu sempatiyle izlerler ama Avrupa'da iki büyük savaş öncesi ortamın böyle olduğunu ve bütün faşizan bloklaşmaların bu tabloyu kendilerine basamak yaptıklarını
unutmamalı...***
2019'da Avrupa'da Ukrayna- Rusya hattı
ısınmayı sürdürecek. Bu
kesin.
Fakat devasa bir ABD üssüne dönüşen Romanya
'nın ve her zaman "problem çekirdeği
" özelliği taşıyan Gürcistan
'ın krize yapacakları olumsuz
katkı gözden kaçıyor.
Rusya neden Kırım'a S-400 yerleştiriyor sanıyorsunuz?
Karadeniz kadar Akdeniz de kritik...
Hep Doğu Akdeniz
'e bakmakta haklıyız ama yeni yılın esas yüksek risk alanı büyük ihtimalle Libya
olacak.
Libya'da ortalık yeniden ve kanlı biçimde karışırsa hiç şaşırmam.
Afrika deyince...
Yeni sömürgecilerin durmadan kurcaladıkları büyük ülke Nijerya
'da 2019'da seçim var. Orada parlayacak küçük bir kıvılcım bütün kıtayı yakacak bir yangına yol açar.
Asya-Pasifik hattı mı?
Geçenlerde global bir seyahat şirketi "2019'da Asya'ya risksiz bir seyahat planlıyorsanız, tek tercihiniz Singapur olsun
" açıklaması yaptı.***
Birçok "para oyuncu
"sunun 2019'u "derin ekonomik krizin başlangıç yılı
" olarak gördüğünden falan şimdi hiç bahsetmeyeceğim.
Ancak şunu bilelim...
Böyle bir ortamda Türkiye en doğru yolu zorluyor: tehditlere rağmen bağımsız politika arayışı
ndan vazgeçmiyor.