Cevap olarak ne söylememi istersiniz?

Harley Davidson gibi çok tutucu bir marka bile elektrikli motosiklet üretimine başlayacak...

Yıl sonuna doğru Mısır dünyanın en büyük güneş enerjisi üreticisi olacak...

Dünya nüfusu 8 milyara doğru hızla ilerleyecek...

İlkbaharda gösterime sokulacak Game Of Thrones'un yeni ve final sezonu ortalığı kırıp geçirecek...

Hepsi doğru ama...

Geçiniz...

Eğriye eğri, doğruya doğru...

Hiç kuşkusuz yeni yıl dünya için, ülkeler ve halklar için kritik, zor, sert bir yıl olacak.

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Aralık ayına Paris'i yakan gösterilerle girdik.Modern tarihe şöyle bir dönüp baktığımızda görürüz ki,, viral bir özellik gösterip yayılır, çoğalırlar.Komünden alın 1968 Mayıs'ına kadar gelin, bu "iş" böyledir.O yüzden de Sarı Yelekliler hareketinin "" ve "" kalma ihtimali yok. Şimdi durulsa bile baharda yeni bir hızla dönüştürücü etki gösterecektir.Ana akım aydınlar, liberaller, solcular öteden beri "" tablosunu sempatiyle izlerler ama Avrupa'da iki büyük savaş öncesi ortamın böyle olduğunu veunutmamalı...2019'da Avrupa'daısınmayı sürdürecek. Bukesin.Fakat devasa bir'nın ve her zaman" özelliği taşıyan'ın krize yapacakları olumsuzkatkı gözden kaçıyor.Rusya neden Kırım'a S-400 yerleştiriyor sanıyorsunuz?Karadeniz kadar Akdeniz de kritik...Hep'e bakmakta haklıyız ama yeni yılın esas yüksek risk alanı büyük ihtimalleolacak.Libya'da ortalık yeniden ve kanlı biçimde karışırsa hiç şaşırmam.Afrika deyince...Yeni sömürgecilerin durmadan kurcaladıkları büyük ülke'da 2019'da seçim var. Orada parlayacak küçük bir kıvılcım bütün kıtayı yakacak bir yangına yol açar.Asya-Pasifik hattı mı?Geçenlerde global bir seyahat şirketi "2019'da Asya'ya risksiz bir seyahat planlıyorsanız," açıklaması yaptı.Birçok ""sunun 2019'u "" olarak gördüğünden falan şimdi hiç bahsetmeyeceğim.Ancak şunu bilelim...Böyle bir ortamda Türkiye en doğru yolu zorluyor: tehditlere rağmenndan vazgeçmiyor.