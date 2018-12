Bir aşk dakikasının lezzetine sonsuzluk verecek güce sahip olmayanlar, süsten medet ummakta belki çok haklıdırlar. Fakat ipekler ve boyalar, ruhun eksikliklerini bilmem ki nasıl giderebilir. (AHMET HAŞİM / Bize Göre)

Sevme duygusunun nasıl gelebileceğini sorarsınız. Belki evrenin mantığında ansızın oluşan bir çatlakla, diye cevap verir. İstemekle asla, der. (/ Ölüm Hastalığı)Bazı bazı beklemeyen kişiyi oynamak isterim; başka bir yerde oyalanmayı, geç gelmeyi denerim; ama her zaman yenilirim bu oyunda, ne yaparsam yapayım, boşuna, tam zamanında, hatta saatinden önce orada olurum. Aşığın kaçınılmaz kimliği yalnızca budur: ben bekleyenim. (/ Bir Aşk Söyleminden Parçalar)Olmaz diye bir şey yok, olabilir, olabilir... Size her hadiseye uygun bir künye haber vereyim mi? Olabilir oğlu olabilir. (/ Hikayelerim)Edebiyat diplomamı aldığımda ben de yazmaya başlamak istemiştim. Ama cesaret edemedim. Gerçeklerden söz etmek istiyordum. (/ Yalan- Roman)Hakikat nerede başlar? Kelimelerin tükendiği yerde. (/ Ülker Fırtınası)Hiçbir şeye, kendin ve hayatla ilgili hiçbir şeye gücün yetmezmiş, başkasını hakkıyla anlamaya gücün yetmezmiş, haksızca anlamaya her zaman yeter gücün varmış. (/ Öyle miymiş?)Köpek gitti. Özlüyoruz onu. Kapı çalınca kimse havlamıyor artık. Eve geldiğimizde bizi bekleyen yok. Hala evin etrafında veya giysilerimizde beyaz tüylerine rastladığımız oluyor. Topluyoruz onları. Aslında atmamız gerekir. Atmıyoruz. Çılgın bir arzumuz var, yeterince tüy toplayabilsek, köpeği tekrar birleştirebiliriz belki. (LYDIA DAVIS / Yapamam ve Yapamayacağım)Söylesinler: hatırlamakla yeniden sahip olmanın arasındaki o kıl kadar boşluğu, o çıldırtıcı boşluğu kim aşabildi; bunu söylesinler!.. (/ Yarın Diye Bir Şey Yoktur)Okur hep başka bir yerde olmak, en azından kendi düşüncelerinde kaybolmak ister. Her okumada bir kaçış kipi vardır. (/ Kaçırdıklarımız)