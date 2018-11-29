Insight adlı araç yavaş yavaş Mars'ın yörüngesine yaklaşıyor.

Bir örnek kıyafetli NASA çalışanları heyecan içinde.

Olay dünyanın 150 noktasında canlı yayınlanıyor.

Tabii işin bu yanı paranoya kışkırtacak kadar karmaşık, çünkü öyle bildiğimiz anlamda "canlı" bir yayın yok.

Teknoloji buna imkân vermiyor.

Denebilir ki, önceden hazırlanan stüdyo görüntüleri eşliğinde olay NASA tarafından canlı anlatılıyor.

Derken paraşütler açılıyor ve inişin gerçekleştiği haberi alınıyor.

(Sayılar da ilginç: Fırlatılıştan 6 ay sonra, atmosfere girişten 6 dakika sonra...) Eller sevinçle havada şaklatılıyor.

Derken Mars'tan ilk fotoğraf geliyor. Sanki bir toz bulutuna kapılmış bir sinek sürüsü kameranın önünden geçiyor.

Insight, Mars'a sağ salim inen 8'inci araç.

Öyleyse global medyaya zerk edilen bu garip coşkunun sebebi ne?

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Daha önce de anlatmıştım...Uzay serüvenlerinin ufuk açtığı iddia edilir ama genellikleindirirler...Hani insan birdenbire yukarıya bakmaya zorlandığında başı döner, gözü kararır ya, öyle...Şu sıralarda Rusların gerçekliğinden şüphelenip araştırma başlattığısöylediğime iyi örnektir.'a gidelim...Neil Armstrong'un aya ayak basışına...Bu olay bir anda 1968 olaylarının dünya kamuoyu üzerindeki ağırlığını hafifletivermişti.Bilemiyorum, Insight'ın dünya medyasında böyle gazlanışının arkasına acaba neler saklanmak isteniyor?Neyse ki, dünya eski dünya değil.Gündem hızla değişiyor.Üstelikçekiyoruz. Tv'lerMars'a gidişten söz ederken aklımızboşandığının ertesi günü Miami'yegeri dönen ünlüye kayıyor.Apollo 11 dedim de...Geçen gün emekli astronotlardan birinin videosunu izledim.Adam şöyle diyordu: "Mümkün olsaydı, aya bugün gitmek için bir an bile beklemezdim. Problem şu ki,. Bu teknolojiye yeniden sahip olmak sancılı bir süreç gerektiriyor." Gülsem, olmaz..., desem uyar mı, emin değilim...Şüpheye kapılsam,yinebana "cahil" diyecek, bir milyontakipçisi de kafa sallayacak...En iyisi bir süre daha susmak.