Bunlar öyle tipler ki...

Kafalarına saksı düşse, seküler bir keramet(!) aramaya kalkışırlar...

Fakat bir sosyal olayın arkasındaki karanlık hesapları sorgulamaya kalkarsanız, burun kıvırırlar...

Derhal "kendiliğinden gelişen sosyal dinamikler"den dem vururlar...

Mesela...

Macron "Avrupa ordusuna mecburuz" dedi ve anında Trump'dan ağır hakaret yedi, üzerine "Sarı Yelekliler" Paris'i yakmaya başladı ya...

Bunlar arasındaki bağı vurgulamaya görün, hemen "komplocu çomar" olursunuz.

Solculuğun, liberal cool'luğun, akademik ağırlığın şanı bunu emreder.

Bu tayfaya sesleniyorum...

Tabii arkadaşlar, tabii...

Bu taş taş üstünde bırakılmayan Champs Elysees, Cumhurbaşkanlığı sarayına yürümeler, içinde patlayıcılar taşınan sarı yelekler falan hep öyle birdenbire, hep kendiliğindendir...

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