Kim demiş, belki bir şair ama bağışlasın adını hatırlamıyorum fakat kendisine tamamen katılıyorum;

"mandalina çok güzel kokan bir kelimedir." Şunu da eklemek istiyorum; mandalina bahçeleri meyvesi ve kelimesi kadar güzeldir. Bilmem, son zamanlarda dikkatinizi çekiyor mu?

Hem medyada hem de eş dost sohbetlerinde bir meyveden veya sebzeden konu açıldı mı, söz hemen faydalarına geliyor.

Abartılı iddialar birbirini izliyor. Çünkü hastalık derecesinde "sağlık takıntılı" insanlar haline getirildik.

Dönüp meyvenin yüzüne bakan yok; nerede ve nasıl yetiştiğini düşünen yok, varsa yoksa sağlığımıza faydaları... O halde ben de aynı "dil" ile söyleyeyim: Mandalinayı dalında görmek, mandalina bahçelerinde dolaşmak, oturup uzun uzun seyretmek anti-depresan etkiye sahiptir, daha ötesi insanı yeryüzündeki varlığıyla barıştırır. (Antakya civarındaki mandalina bahçelerini gezmekten geliyorum, belki anlamışsınızdır! Bir de İzmir'de, Seferihisar'a gitmeliydi, meyveler toplanmadan hemen önce...)

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Antakya'daşehrin tarihsel bakımdan belki endeğerli bölgesi. Google'ı açıp sorarsanız,önünüze bir yığın "havalı" cümledökülecek. Dünyanın ilk ışıklandırılmışcaddesi, vs. Oysabirini andırıyor. Fena halde solgun,kırık dökük, bakımsız. Ama şehrin deringüzellikleri, meselade burada.'ya bucaddeden girip aşağı doğru yürümeli.(İnci) Kahvesi'nde "" tatmadan olmaz!'da "" bir de... Sonra mümkünse,'de konaklamalı. Ah, o her yanı saran mis gibi sabun kokusu ve yağmur altında otelin harika avlusunda kahvelerimizi yudumladığımız akşam...Müzik... Şarkı formundan hâlâ uzak duruyorum. Bir süre dahadinleyeceğim, belli. Bazen iyice elektroniğe kaydığım oluyor.mesela. Rota'yı "buraya" çevirdiğimde tercihim Göksel Baktagir besteleri.İlginçtir, İstanbul'dan uzaklaştığımda fark ediyorum ki, facebook, twitter, instagram; hepsinde "" iddiası hâkim. Hakikati öğrenme çabası bu "bilmişlik" karşısında yeniliyor tabii.Gezgin gazeteci Cees Noteboom'un lafıdır: "." Hep böyle midir, yoksa böylesi yol, yol değil midir?