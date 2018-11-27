Malum, 2013 Mayıs'ının sonunda Gezi olayları patlak verdi.

Hatırlayın, haziranda Batı medyası kışkırtıcı yayınlarına gaz vermeye başlamış, dışarıda ve içerde birçok odak hükümetin düşmesini bekler hale gelmişti.

Bu arada Mısır'da 2013 Nisan'ından itibaren sokaklara dökülen göstericiler (2.

Tahrir) 30 Haziran'da Mursi'yi istifaya çağırdılar.

1 Temmuz sabahı Mursi karşıtları Kahire'deki genel merkezini bastı. 3 Temmuz'da askeri darbe gerçekleşti.

Hayal meyal hatırladığımız şey ise aynı yıl Ukrayna'nın başkenti Kiev'de başlayan olaylardı.

21 Kasım 2013'te AB ile yapılan anlaşmaları Ukrayna Başbakanı Yanukoviç askıya aldı ve bir anda ortalık karıştı.

2014 Şubat'ında şiddet yayıldı.

Gösterilerin merkezinde Nazi eğilimli Sağ Sektör adlı hareket vardı.

Kiev'deki kargaşa içinde Amerikan savaş şirketi Blackwater'ın askerleri dikkat çekmeye başlamıştı ki, Rusya Kırım'ı ilhak etti ve Ukrayna'nın doğusu Rus yanlısı milislerin eline geçti.

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Yukarıda kabaca hatırlattığım "" bir rastlantı mı?Her şey kendiliğinden mi oldu?2013 nihayetinde bir takvim yılından mı ibaret?Gayet yapay biçimde entelektüel, liberal ve pek akademik bir kisve peşindeyseniz, tabii ki öyle göreceksiniz.Ama bana sorarsanız...ve 2013'ünözelliklerini görmemekya sersemliktir ya dadoğrudanolmak anlamına gelmektedir.2014 biterken tablo açıktı.Batı, Ukrayna'yı içine almak isterken ülkenin bölünmesine sebep olmuştu.O günden bugüne dünyanın önde gelen siyaset merkezleri sayısız gündemle meşgul oldu ama Ukrayna denilince havalar bakıp lafı değiştirmeyi tercih etti....Ukrayna'nın Azak Denizi'ndeki kapışmayı özellikle zorlaması üzerinde ayrıca durmaya değer...Bu kriz büyürse, her şeyden önce Türkiye'nin Rusya ile yeni ilişkisi üzerindeki hava bulutlanacaktır.Ve hiç şüpheniz olmasın ki, Avrupa ordusu peşindeki liderlere ABD'nin "" mesajının altı iyice kalınlaştırılacaktır.Bir de krizin diğer bölgelerde(taklit edilme) tehlikesi var.Mesela'de, Yunanistan tarafından...