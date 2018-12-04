Son Dakika: İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında 96 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul'da FETÖ'nün 'Cennet Listesi' adı verilen listede bulunan 96 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 55 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde yapılan aramalarda elde edilen dijital veriler incelenmeye devam ediyor. FETÖ'nün 'Cennet Listesi' adı verilen listesinde bulunan 96 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yaptığı baskınlarda 55 kişi gözaltına aldı.

MOTİVASYON İÇİN CENNET LİSTESİ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'Mizandan kırmızı pasaportla geçecekler' diyerek örgüt faaliyetlerine motivasyon sağlaması amacıyla aralarında 17-25 Aralık Kumpas dosyalarını yürüten kişilerinde isimlerinin bulunduğu bir listeye 'Cennet Listesi' adı verildiği öğrenildi.

FETÖ ŞÜPHELİSİ ASKERLERE DİGİTÜRK VE ANKESÖR SORUŞTURMASINDA 16 TUTUKLAMA

Öte yandan FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, örgütün talimatının ardından Digitürk'ten ayrılan ve ankesör-sabit hatlardan iletişim kurduklarının tespit edilmesinin ardından gözaltına alınan aralarında muvazzafların da bulunduğu 16 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

DİLEKÇE VE SES KAYITLARI

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin, FETÖ'nün basın yapılanmasında yer alan Samanyolu TV, Samanyolu Haber, Bugün TV, Kanaltürk, Yumurcak TV, Irmak TV ve Mehtap TV'nin Digitürk platformundan çıkarılması nedeniyle örgüt elebaşının talimatıyla platformdan ayrılış nedenlerine ilişkin dilekçe ve ses kayıtları bulunduğu belirtildi.

İncelenen söz konusu ses kayıtlarında ve dilekçelerde, şüphelilerin örgüt propagandası yaparak FETÖ'ye müzahir kanalların platformdan çıkarıldığı için ayrılmak istediklerini belirttikleri kaydedildi. Ayrıca tüm şüphelilerin örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit hatları kullandığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla geçen hafta düzenlenen operasyonda, 4'ü emekli albay, 1'i emekli yarbay, biri muvazzaf 2'si binbaşı, 1 yüzbaşı, 10'nu muvazzaf 20 astsubay, 2'si muvazzaf 5 uzman çavuş olmak üzere, toplam 14'ü muvazzaf, 3 ihraç 16'sı emekli 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.