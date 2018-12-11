Son dakika haberi: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırıda vurularak şehit oldu! Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kimdir?

Rize'de Emniyet Müdürlüğüne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı bir polis memurunun gerçekleştirildiği bildirildi. Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru daha sonra ekipler tarafından yaralı olarak yakalandı. Saldırı sonrası İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Rize'ye gidiyor.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırı sonucu şehit oldu

ŞUBE MÜDÜRÜ VE 2 POLİS VURULDU

Emniyet Müdürlüğü'nün birinci katındaki makam odasının bulunduğu katta meydana gelen silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Henüz kim tarafından, neden yapıldığı belirlenemeyen saldırıda, alınan ilk bilgilere göre, hastaneye kaldırılan 4 polisten Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve şehit olduğu aktarıldı.

Rize Emniyet Müdürü'ne silahlı saldırı



Olayı bir polis memurunun gerçekleştirdiği, onun da etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Emniyet binasında çok sıkı güvenlik önlemi alındı. Olay yerine Emniyet'te görevli polislerin yakınları da akın etti.

Şehit Rize Emniyet Müdürü'nün son röportajı

15 TEMMUZ KAHRAMANI RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT ALTUĞ VERDİ

Şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de darbecilere direnen grupta olduğu ortaya çıktı.

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki saldırının detaylarını anlattı

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Silahlı saldırıyı yapanın Trafik Şube'de görevli İ.H.Ş olduğu ortaya çıktı. Saldırgan hakkında da bilgi veren Rize Valisi Kemal Çeber, şunları söyledi, "Bilgiler henüz çok taze ancak ilk söylenen bu arkadaşımız burada bir üniversite kazanmış, aslında Derepazarı buraya çok yakın bir ilçemiz ama il merkezine gelmek istemiş. Ama tabi planlama var, bu sanırım uygun görülmemiş, muhtemelen istediği sonucu alamadı. Biz ilk etapta o şahısla ilgili de, ben ona polis memuru diyemiyorum, o hainle ilgili de bir şeyler sorduk. Bu sıkıntısının dışında sessiz, kendi halinde bilinen birisi. Tabi onun da cezasını çekecek. Yaralılarımız nispeten iyi, ikisi de ameliyata alındı."

BAŞKAN ERDOĞAN BİLGİ İSTEDİ

Saldırı sonrası Başkan Erdoğan, Rize Valisi'ni arayarak olayla ilgili bilgi aldı.