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Emniyet Müdürü şehit oldu! ?

'den gelen son dakika haberi gündemi sarstı! Rize Emniyet Müdürü ; bir polis memurunun kendisine ateş etmesi sonucunda şehit oldu... ? İçişleri Bakanı ; olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 11.12.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 10:31
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu! Altuğ Verdi kimdir?

Emniyet Müdürü uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit oldu... İşte şehit emniyet müdürü Altuğ Verdi'nin başarılarla dolu hayatı...

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu! Altuğ Verdi kimdir?

Emniyet Müdürlüğü binasında meydana gelen silahlı saldırıda, İl Emniyet Müdürü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Verdi'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırıyı bir polis memurunun gerçekleştirdiği belirtildi. Polis memuru daha sonra ekipler tarafından yaralı olarak yakalandı.

Şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de darbecilere direnen grupta olduğu ortaya çıktı.

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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu! Altuğ Verdi kimdir?

RİZE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Valisi Kemal Çeber şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlarla görüşüyor. Görüşmeden sonra tabi bunlar görüşmeye girerken tedbirler alınmakla beraber, dışarıya çıkıyor. Silahını ve teçhizatını aldıktan sonra ani ve hızlı bir şekilde makama geri dönüyor. Ve sonra hiçbir şey demeden Altuğ müdürümüz ve personel şube müdürümüz var. Önce onları, sonra koruma arkadaşı yaralıyor.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu! Altuğ Verdi kimdir?

Altuğ müdürümüz durumu ağır geldi. Arkadaşlarımız her türlü müdahaleyi yaptı ancak az önce kaybettik. Mekanı cennet olsun. Vatan sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz.

Bu kişi bir üniversite kazanmış. İl merkezine gelmek istemiş. Planlama var, herkesin bir görevi var. Bu sanıyorum uygun görülmemiş. Buraya da konuyu görüşmeye gelmiş. Muhtemelen istediği sonucu da alamadı. Biz ilk etapta o hainle ilgili de bir şey daha sorduk. Bu sıkıntısının dışında sessiz, sakin bilinen birisi. Tabi o bunun cezasını çekecek. Ama olan Altuğ müdürümüze, teşkilatımıza oldu. Yaralılarımız nispeten iyi. İkisi de ameliyata alındı."

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu! Altuğ Verdi kimdir?

Rize Emniyet Müdürünü şehit eden polis memurunun, Trafik Şube'de görev yapan İ.H.Ş olduğu belirtildi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu! Altuğ Verdi kimdir?

ŞUBE MÜDÜRÜ VE 2 POLİS VURULDU

Emniyet Müdürlüğü'nün birinci katındaki makam odasının bulunduğu katta meydana gelen silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Henüz kim tarafından, neden yapıldığı belirlenemeyen saldırıda, alınan ilk bilgilere göre İl Emniyet Müdürü , Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve 2 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan 4 polisten Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu! Altuğ Verdi kimdir?

Olayı bir polis memurunun gerçekleştirdiği, onun da etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Emniyet binasında çok sıkı güvenlik önlemi alındı. Olay yerine Emniyet'te görevli polislerin yakınları da akın etti.

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