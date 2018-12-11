Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu! Altuğ Verdi kimdir?

Altuğ müdürümüz durumu ağır geldi. Arkadaşlarımız her türlü müdahaleyi yaptı ancak az önce kaybettik. Mekanı cennet olsun. Vatan sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz.

Bu kişi bir üniversite kazanmış. İl merkezine gelmek istemiş. Planlama var, herkesin bir görevi var. Bu sanıyorum uygun görülmemiş. Buraya da konuyu görüşmeye gelmiş. Muhtemelen istediği sonucu da alamadı. Biz ilk etapta o hainle ilgili de bir şey daha sorduk. Bu sıkıntısının dışında sessiz, sakin bilinen birisi. Tabi o bunun cezasını çekecek. Ama olan Altuğ müdürümüze, teşkilatımıza oldu. Yaralılarımız nispeten iyi. İkisi de ameliyata alındı."