Mansur Yavaş ismi CHP'yi karıştırmaya başladı! Ankara'da tepki

12 Parti Meclisi Üyesi'nin ret oyu verdiği Yavaş'a CHP Ankara teşkilatları da ilginç bir tepki gösterdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanı adayları Ekrem İmamoğlu ile ilgili video hazırlayıp, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayımız Ekrem İmamoğlu İstanbul'umuza Hayırlı Olsun" derken CHP Ankara İl Başkanlığı Mansur Yavaş'ın açıklanmasının ardından sessizliğe büründü.



CHP'nin Ankara'daki hiçbir ilçe örgütü de Yavaş'la ilgili tebrik mesajı yayımlamazken CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile geçtiğimiz günlerde toplantı yapan partililer Ankara adayının kendileri tarafından belirlenmesini istemişti.

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