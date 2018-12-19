TSK ile el ele PYD-PKK’nin kökünü kazıyacağız

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK) Fırat'ın doğusuna düzenlemesi olası operasyonun hazırlıkları devam ediyor. PKK/YPG'li teröristlerin işgali altında olan bölgeye düzenlenecek büyük operasyonu Zeytin Dalı Harekatı'nı da yöneten Orgeneral İsmail Metin Temel yönetecek. Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidi yok edecek operasyon öncesinde MİT ve TSK kurmayları birbiri ardına toplantılarla operasyona son halini verecek detayları görüşüyor. Özgür Suriye Ordusu da (ÖSO) Türkiye'den gelecek emri bekliyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında büyük başarılara imza atan ve Başkan Erdoğan'ın "ÖSO'nun cengaverleri" diye övdüğü Suriyeli savaşçıların komutanları Türk ordusu ile birlikte mazlum Suriye halkının kaderini değiştireceklerini belirtti.



20 BİN ÖSO SAVAŞÇISI

Fırat'ın doğusu operasyonuna düzenlenecek operasyona yaklaşık 20 bin ÖSO savaşçısı katılacak. Operasyona 6 bin 500 savaşçıyla katılacak olan Hamza tümeni Komutanı Seyf Ebu Bekir, "Fırat Kalkanı ve Afrin'de Suriye halkına özgürlük getirdik. Fırat'ın doğusunda esaret altında yaşayan yüzbinlerce insanı terör örgütü işgalinden kurtaracağız. Ayn-El Arap'ta, Tel Abyad'da, Resulayn'da ve daha birçok bölgede insanlar Türk ordusunu ve Özgür orduyu bekliyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin kökünü Suriye'nin kuzeyinden temizleyeceğiz" dedi.



"TÜRKİYE'DEN EMİR BEKLİYORUZ"

Münbiç'teki Tel Abyad'daki Türkmenlerin Arapların ve Kürtlerin hasretle Türk ordusunu ve özgür orduyu beklediğini söyleyen Fatih Sultan Mehmet Tümeni Komutanı Mahmut Süleyman, "Terör örgütü Fırat'ın doğusunu işgal etti ama oradaki akrabalarımızla ve kardeşlerimizle ilişkimizi kesemedi. Fırat'ın doğusundaki kardeşlerimiz bizi hasretle bekliyor. Aylardır bu operasyon için hazırlanıyoruz. Türkiye'den emir bekliyoruz. Suriye'nin kuzeyinden PKK/YPG belasını def edeceğiz" diye konuştu.







ADIM ADIM TEMİZLİK

Aşama aşama planlanan öperasyon kapsamında onlarca muhalif aşiret PKK/YPG'ye karşı ayaklanacak. Cerablus'un karşısındaki Zor Magar bölgesinden ve Süleyman Şah Türbesi'nin eski yeri olan Karakozak köyüne kadarki 15 kilometrelik hat açılacak. Bu hat ile birlikte Ayn el-Arap ilçesine kadar yönelecek ve hat genişletilecek. Zor Magar cephesiyle birlikte açılacak Tel Abyad ve Rasulayn cepleri ile TSK, Suriye'nin kuzeyini adım adım temizleyecek. Hakimiyet sağlanan bölgelerde insanların güvenli bir şekilde yaşaması sağlanacak.



KALLEŞ SALDIRILARA KARŞI KIRMIZI ALAR

Fırat'ın doğusu için hazırlıklar devam ederken Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde de güvenlik üst seviyelere çıkartıldı. Operasyon mesajının verilmesinindin ardından bölgede kanlı eylemlere başlayan terör örgütü üyeleri Afrin, Azez ve El Bab'da gerçekleştirdiği 6 bombalı eylemde 16 kişi hayatını kaybetti yaklaşık 70 kişi de yaralandı. Terör örgütünün saldırılarına karşı güvenlik önlemlerini artıran yerel polis gücü, denetimlerini attırdı.



TÜRKMEN VE ARAP AŞİRETLERİNDEN DESTEK

Suriye Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Ömer Dede Fırat'ın doğusuna yapılacak TSK operasyonu için "Türk ordusu ile ÖSO'nun gücü ve aşiretlerin desteğiyle harekat başladığı zaman, PYD/ PKK'nın işgal ettiği topraklardan kökü kazınacaktır. Aşiretler hem kendi vatanlarını koruma gayesi taşıyor hem de bölgeye çok hakim durumdalar. Dolayısıyla bu harekatı da kolaylaştıracaktır. İki binden fazla aşiret mensubu harekata hazırlık yapıyor. Açtıkları hendek ve tünellerden kaçma hayali kuruyor. Kendilerini kazdıkları hendeklere gömeceğiz" dedi. Ahaber'e konuşan Münbiç Arap Aşiret lideri Abdülkerim Fahal ise "Bölge harekatla PKK'lıların esaretinden kurtulacak. Halkın mallarına el koyuyorlar. Açtıkları çukurlara gömülecekler. Bunu daha önce Afrin'de gördük" dedi.

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