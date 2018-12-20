700 bin dolarlık dolandırıcılık çözüldü! Olmayan gemiyi satmaya çalışmışlar

Moritanyalılar'ın Türkler'e yönelik güvenini kullanan 3 Türk, Moritanyalı şirket Idayra Reche Sarl'ı 700 bin dolar dolandırdı. Şüpheliler, şirkete kendilerine ait olmayan bir tekneyi göstererek henüz ortada olmayan Celal Eren Ulu 1 adlı tekneyi satmaya çalıştı. Dolandırıldıklarını anlayan Moritanyalı şirket Hayrettin Bayhan aracılığıyla 3 kişiden şikâyetçi oldu. Ayrıca şüpheliler hakkında Interpol aracılığıyla tutuklama emri yayınlatıldı.

Türkiye'ye her yıl 800 milyon doların üzerinde döviz akışının sağlandığı Moritanya İslam Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir şirket 3 Türk tarafından dolandırıldı. Henüz ortada olmayan bir tekne ile ilgili sözleşme imzalatan şüpheliler Moritanyalı şirketin Türkler'e olan güvenini kullanarak 700 bin dolar elde etti. Dolandırıldığını anlayan şirket, Hayrettin Bayhan aracılığıyla harekete geçti. Ayrıca şirket şahıslar hakkında Interpol aracılığıyla tutuklama emri yayınlattı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Dolandırılan Idayra Reche Sarl adlı şirketin yetkili vekili olan Moritanya Türkiye Balıkçılık ve Armatörler Federasyonu Başkan Vekili Hayrettin Bayhan avukatı Ahmed Kaya aracılığıyla yaşanan dolandırıcılık olayıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, Idayra Reche Sarl şirketinin Moritanya İslam Cumhuriyeti'nde denizcilik ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren bir şirket olduğu belirtildi.

HER YIL 800 MİLYON DOLAR

Moritanya İslam Cumhuriyeti'nde balıkçılığın önemli bir sektör olduğu, bu sektörde onlarca Türk teknesi ve Türk mürettebatının çalıştığı kaydedildi. Bu sektör kapsamında her yıl 800 milyon doların üzerinde dövizin Türkiye'ye geldiği ifade edildi. Moritanyalılar'ın dini ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkler ve kullanışlı oldukları için de Türk teknelerini tercih ettikleri kaydedildi. Idayra Reche Sarl'ın da bu nedenle Türklerle ve Türk tekneleriyle çalışmayı tercih ettikleri belirtildi.

'CELAL EREN ULU 1'

Fakat bu hassasiyetten yararlanan Ümit U., Güven U. ve Yaşar M.'nin 'Celal Eren Ulu 1' adlı tekne ile şirketi dolandırdığı ileri sürüldü.

SÖZLEŞME İMZALATTILAR

Şüphelilerin 'Celal Eren Ulu 1' olduğunu iddia ettikleri bir takım fotoğraflar ile bir balıkçı tekneleri olduğunu, bunu Moritanya kara sularında balıkçılık faaliyetleri için mevzuata uygun hale getirmeleri gerektiğini söyleyerek müvekkil şirket ile geminin mülkiyeti ve işletme hakkının yüzde 51'inin devri konusunda sözleşme imzaladıkları belirtildi.

OLMAYAN TEKNE İÇİN ORTAKLIK VE TADİLAT BEDELİ ALDILAR

Sözleşme gereği müvekkil şirketten ortaklık ve tadilat bedeli olarak 300 bin dolar ödeme aldıkları kaydedildi. Bu paraların Ümit U. vekili sıfatı ile Güven U'ya elden verildiği ileri sürüldü. Şüphelilerin geminin tadilatının devam ettiğini ileri sürerek şirketi oyaladığı, tadilatı devam ediyormuş gibi farklı bir gemiyi gösterdikleri belirtildi.

YÜZ BİNLERCE DOLAR DAHA İSTENDİ

Suç duyurunda, belirtilen sürede geminin teslim edilmemesi üzerine müvekkilin rahatsızlık belirtmesi sonrasında şüphelilerce tadilatın bitmediğinin ve gönderilen paranın da yetmediğinin ileri sürüldüğü ifade edildi. Bu beyanlar ardından mağdur şirketin tadilatın tamamlanması ve geminin bir an önce sefere çıkması amacıyla şüpheli Yaşar M. aracılığıyla 400 bin dolar daha ödeme yaptığı kaydedildi.

ÖYLE BİR TEKNE YOK

Hala bir gelişme kaydetmemesi üzerine şirketin şüphelerinin arttığı belirtildi. Gemiyle ilgili araştırma yapıldığı, yüzer vaziyette ve küçük bir tadilatla mevzuata uygun hale getirileceği belirtilen 'Celal Eren Ulu 1' adlı teknenin tersanede henüz omurgasının inşaa edilmiş vaziyette imalat aşamasında olduğunun görüldüğü ifade edildi. Hatta motorunun ve gerekli teçhizatının hiç takılmadığı, tersaneye de imalat bedeli ödenmediği için imalatının durdurulduğunun tespit edildiği belirtildi.

"PARA SIZDIRMA VE DOLANDIRMA"

Şüphelilerin 'Celal Eren Ulu 1' gemisini tadil edip müvekkile teslim etmeyi taahhüt ettiği, fakat tersanede yapım aşamasında olan bir hurdayı 'Sizin geminiz' diyerek para sızdırma ve dolandırma iradelerini sürdürdüğü ifade edildi. 3 ismin hala bir taraftan şirketten para sızdırmak için uğraştıkları, bir taraftan da geminin motorlarını sökerek satmaya çalıştıkları belirtildi.

HUKUKEN DE SATAMAZLAR

Ayrıca şüphelilerin borçlarından dolayı bu gemi enkazının da hacizde olduğu ortaya çıktı. Yani gemi gövdesinin para alınmış olmasına rağmen hukuken de teslime uygun olmadığı kaydedildi.

Savcılığa verilen suç duyurusunda, şüphelilerin bilerek ve isteyerek teslim edemeyecekleri gemi için müvekkilden para sızdırdığı ve uluslararası bir dolandırıcılık iradesiyle hareket ettiği ifade edildi.

INTERPOL'DEN TUTUKLAMA EMRİ

Idayra Reche Sarl adlı şirketin dolandırıldığını anladığında Moritanya İslam Cumhuriyeti'nde gerekli başvuruları yaparak cezai soruşturma başlatılmasını sağladığı ve Ümit U., Güven U., Yaşar M. hakkında Interpol aracılığıyla uluslararası tutuklama emri yayınlattığı öğrenildi.

İLİŞKİLERİMİZİ ZORA SOKTU

Suç duyurusunda ayrıca, Moritanya İslam Cumhuriyeti ile Türkiye arasında sıkı bir dostluk bağının söz konusu olduğundan bahsedildi. Hatta Moritanya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile FETÖ okullarını kapatma ve maarif vakfına devredecek kadar Türkiye'ye hassas yaklaşan bir devlet olduğu belirtildi. Bu ülkede onlarca Türk gemisinin Moritanyalılar ile ortak balıkçılık yaptığı, şahısların bu dolandırıcılık ile ikili ilişkileri zora soktuğu kaydedildi. Konunun ayrıca Türk Dışişlerine de Moritanya Dışişleri tarafından bildirildiği belirtildi.