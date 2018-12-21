Adalet Bakanı Gül: Feto’nun iadesini bekliyoruz

Adalet Bakanı Aldulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), devreye girdiğini belirterek, "Olumlu bir gelişme bekliyoruz. Olması gereken bu. ABD'de hem savcılık, hem FBI, FETÖ konusundaki soruşturmalarını yürütüyor" dedi.

Kanal 24 TV'ye konuk olan Adalet Bakanı Bakan Gül gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle FETÖ elebaşının iade sürecinin olumlu yönde ilerlediğini belirten Gül şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın, Dışişleri Bakanımızın çok yoğun temasları oldu. ABD'nin yapması gereken, yargının talebiyle iadesi istenmiş bir örgüt elebaşını iade etmektir. ABD'nin de açtığı soruşturmalar, sürdürdüğü soruşturmalar çerçevesinde bilgi talebi oluyor. Yargı makamları da elde ettiği bilgileri iletiyorlar. Tüm bu süreçler bitmiş ve iade konusu olumsuz sonuçlanmış değil. FETÖ elebaşının, yönetici kadrolarının iadelerini bekliyoruz. Türkiye'ye iadesi konusunda olumlu bir sonuç bekliyoruz. ABD kendi içinde hem savcılık, hem FBI anlamında soruşturmalarını yürütüyor. Bunlar çok önemli gelişmeler."

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