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Başkan Erdoğan'ın kararlı tutumu! 'da güç dengesi yeniden şekilleniyor

Başkan 'ın ABD Başkanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından ABD, Suriye'den askerlerini çekeceğini açıkladı. 'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesi, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasında Türkiye'nin operasyonunun etkisi nedir? 'da güç dengesi nasıl şekillenecek? SETA araştırmacısı Hüseyin Alptekin sabah.com.tr için değerlendirdi.

Şeyma Ünal Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 14:38 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 15:56
Başkan Erdoğan'ın kararlı tutumu! Orta Doğu'da güç dengesi yeniden şekilleniyor

Suriye'de terör örgütünü destekleyen ABD'nin; 'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon konusundaki kararlılığının ardından aldığı Suriye'den çekilme kararı nasıl yorumlanmalı, bu süreçten sonra bölgede güç dengesi nasıl şekillenecek? SETA araştırmacısı Hüseyin Alptekin, sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

Başkan Erdoğan'ın kararlı tutumu! Orta Doğu'da güç dengesi yeniden şekilleniyor

TRUMP'IN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Trump'ın ABD başkanı olarak dış politikada ciddi bir manevra alanı var. İç siyasette ABD'nin yerleşmiş kurumsal yapısı Trump'ı sınırlasa da dış politikada karşılaştığı engellemeler kurumlar ve yerleşmiş teamüllerden değil, birtakım aktörlerden kaynaklanıyor. Trump Suriye'den çekilme kararıyla CENTCOM, DEAŞ'la mücadele özel temsilciliği (Brett McGurk), Pentagon, Kongre gibi aktörlere karşı net bir şekilde dış politikada inisiyatif almış oldu. Hatta bu aktörler tarafından dile getirilen "DEAŞ'la savaş sürüyor, 30 bin DEAŞ militanı halen aktif" gibi iddiaları doğrudan yalanladı. Tek cümleyle söylersek, bu karar ABD'nin Suriye politikasında Trump'ın etrafındaki politika aktörlerine rağmen aldığı bir karar.

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Başkan Erdoğan'ın kararlı tutumu! Orta Doğu'da güç dengesi yeniden şekilleniyor

"TÜRKİYE VE RUSYA FIRAT'IN DOĞUSUNDA ÖNE ÇIKAN AKTÖRLER OLACAK"

Bu işin ABD yönetimi açısından anlamıydı. Peki Suriye için ne anlama geliyor sorusuna gelirsek, bu karar şayet uygulanırsa ABD'nin grand stratejisiyle uyumlu bir adım olur. ABD'nin Obama döneminden beri sürdürdüğü ağırlığını Pasifik'e kaydırarak Çin'in önünü alma stratejisi zaten 'daki bu angajmanla bağdaşmıyordu. DEAŞ'la savaş argümanı ABD'yi bu angajmana iten bir nedendi ama artık DEAŞ'ın da saha kontrolünü yitirmesi bu bahaneyi ortadan kaldırdı. Dolayısıyla ABD gerçekten Suriye'den tam anlamıyla çıkarsa bu ülkedeki nüfuz mücadelesi denklemi ciddi şekilde değişecek, özellikle ve Rusya bu yeni durumda Fırat'ın doğusunda da öne çıkan aktörler olacaktır.

Başkan Erdoğan'ın kararlı tutumu! Orta Doğu'da güç dengesi yeniden şekilleniyor

ABD İKİ YILDIR SURİYE'DEN ÇIKMAK İSTEDİĞİNİ BELİRTİYORDU NEDEN ŞİMDİ BU KARARI ALDI?

'nin askeri operasyon açıklaması ile ABD açısından bir kez daha görüldü ki Türkiye PYD/PKK konusundaki haklı ısrarından vazgeçecek gibi değil.

Başkan Erdoğan'ın kararlı tutumu! Orta Doğu'da güç dengesi yeniden şekilleniyor

"DÜNYANIN TEK SÜPER GÜCÜ BİLE OLSANIZ..."

Bu şartlar altında dünyanın tek süper gücü bile olsanız bu gereksiz maliyeti yüklenmek istemez, gibi güçlü ve sorumluluk sahibi bir partneri PYD yüzünden kaybetmek istemezsiniz. Aslında benim için garip olanı ABD'nin neden çekildiği değil, neden şimdiye kadar Türkiye'nin ısrarlı baskılarına direnç gösterdiğiydi. Zira rasyonel olanı ABD'nin Suriye'de PYD ile değil Türkiye ile beraber çalışması olurdu. Türkiye'nin ısrarları ABD'yi er ya da geç böyle bir karara itecekti ama geçen hafta Türkiye'nin operasyon sinyalini vermesi ABD'yi bu kararı daha çabuk almaya itmiş olabilir.

Başkan Erdoğan'ın kararlı tutumu! Orta Doğu'da güç dengesi yeniden şekilleniyor

TÜRKİYE ABD'NİN BU KARARINA NASIL YAKLAŞMALI?

ihtiyatı elden bırakmayacaktır. Zira çekilme takvimi açıklanmış olsa bile bu süreç Türkiye tarafından sahada doğrudan takip edilecektir. Kaldı ki bir diğer önemli mesele de ABD'nin PYD'ye verdiği, 20 bin tır dolusu askeri mühimmat ve teçhizatın akıbeti. Bu silahlar PYD'ye sınırlı bir süreliğine ve sadece DEAŞ'a karşı kullanılmak üzere verilmişti ve ABD envanterini tuttuğunu, silahları geri toplayacağı garantisini vermişti. Türkiye bunun da takibini yapmalıdır ve yapacaktır.

Başkan Erdoğan'ın kararlı tutumu! Orta Doğu'da güç dengesi yeniden şekilleniyor

"PYD SIĞINACAK DAL ARAYACAK"

için bir diğer ihtiyat konusu sahipsiz kalacak PYD'nin Rusya, İran, Esed rejimi gibi aktörlerle girişeceği yeni ittifak denemeleri olacaktır. Zira biliyoruz ki kuruluşundan beri ilk ve en önemli, neredeyse tek düşmanı Türkiye olmuş olan bu örgüt Türkiye'ye karşı her aktörle anlaşma yapabilir. Sonuç olarak, Türkiye sınırının hemen ötesinde PYD'nin bir ordu kurmasına, yarı-devlet yapısı oluşturmasına izin vermeyecektir ve bunun için üçüncü aktörlerle diplomatik müzakerelerden PYD'ye yönelik doğrudan bir askeri müdahaleye kadar gereken her tedbiri alacaktır.

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