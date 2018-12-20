Başkan Erdoğan'ın kararlı tutumu! Orta Doğu'da güç dengesi yeniden şekilleniyor

"DÜNYANIN TEK SÜPER GÜCÜ BİLE OLSANIZ..."

Bu şartlar altında dünyanın tek süper gücü bile olsanız bu gereksiz maliyeti yüklenmek istemez, Türkiye gibi güçlü ve sorumluluk sahibi bir partneri PYD yüzünden kaybetmek istemezsiniz. Aslında benim için garip olanı ABD'nin neden çekildiği değil, neden şimdiye kadar Türkiye'nin ısrarlı baskılarına direnç gösterdiğiydi. Zira rasyonel olanı ABD'nin Suriye'de PYD ile değil Türkiye ile beraber çalışması olurdu. Türkiye'nin ısrarları ABD'yi er ya da geç böyle bir karara itecekti ama geçen hafta Türkiye'nin operasyon sinyalini vermesi ABD'yi bu kararı daha çabuk almaya itmiş olabilir.