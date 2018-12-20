Başkan Erdoğan'ın kararlı tutumu! Orta Doğu'da güç dengesi yeniden şekilleniyor

TRUMP'IN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI NE ANLAMA GELİYOR?
Trump'ın ABD başkanı olarak dış politikada ciddi bir manevra alanı var. İç siyasette ABD'nin yerleşmiş kurumsal yapısı Trump'ı sınırlasa da dış politikada karşılaştığı engellemeler kurumlar ve yerleşmiş teamüllerden değil, birtakım aktörlerden kaynaklanıyor. Trump Suriye'den çekilme kararıyla CENTCOM, DEAŞ'la mücadele özel temsilciliği (Brett McGurk), Pentagon, Kongre gibi aktörlere karşı net bir şekilde dış politikada inisiyatif almış oldu. Hatta bu aktörler tarafından dile getirilen "DEAŞ'la savaş sürüyor, 30 bin DEAŞ militanı halen aktif" gibi iddiaları doğrudan yalanladı. Tek cümleyle söylersek, bu karar ABD'nin Suriye politikasında Trump'ın etrafındaki politika aktörlerine rağmen aldığı bir karar.