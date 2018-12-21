Kriptolar deşifre oluyor, FETO çıldırıyor!

FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarının örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mensuplarıyla büfe, market gibi kamuya açık alanlarda bulunan ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları belirlenmiş, bu yöndeki tespitler üzerine birçok operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonlarda FETÖ'nün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonlar üzerinden ardışık şekilde aranan TSK mensupları gözaltına alınmıştı.

FETÖ'NÜN MAHREM YAPILANMASI DEŞİFRE OLUNCA ELEBAŞI AÇIKLAMA YAPTI

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto elemanlarının deşifre olması ve ankesör operasyonlarının başarıyla sürdürülmesi Amerika'da bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i çıldırttı. Ardı ardına gelen itirafçı beyanları ile örgütün mahrem yapılanmasının deşifre olması üzerine Fetullah Gülen'den açıklama geldi.

Gülen, Bamteli isimli video sohbet sitesinde 'Dert Rıza ve Reca' isimli sohbetinde şu ifadeleri kullandı: "…Birinin bir hata işlemesi ile 'Senin de falanlar ile irtibatın vardır!' diye onları hapse atıyor. Hâlbuki modern hukukta da İslam hukukunda da 'suçun hususiliği' vardır. Suçun hususiliği, cezanın hususiliğini gerektirir. 'Sen, falan ile falan zamanda telefon ile konuşmuşsun; dolayısıyla mücrimsin!'..."

15 TEMMUZ'DAN SONRA YÜRÜTÜLEN BAŞARILI OPERASYONLAR...

Elebaşı bu ifadeleriyle 15 Temmuz sonrasında FETÖ/PDY'ye karşı yürütülen kararlı ve başarılı mücadeleye esas teşkil eden başta 'büfe-ankesör operasyonları' olmak üzere çeşitli tespit ve çalışmaları 'suçun şahsiliği' ilkesini öne sürerek eleştirdiği, operasyonları ulusal ve uluslararası kamuoyunda itibarsızlaştırma amacında olduğu değerlendirildi.

Bilindiği gibi ankesör soruşturmaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik 27 Kasım 2017 tarihinden itibaren bugüne kadar 6 dalga operasyon gerçekleştirmişti. Operasyonlar kapsamında hakkında FETÖ'den herhangi bir işlem yapılmayan 1381 şüphelinin 1169'unun yakalandığı 212 şüphelinin de firar ettiği öğrenilmişti. Yakalanan şüphelilerden 337'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak suretiyle örgütsel ilişkilerini anlatınca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 706 şüphelinin ise tutuklandığı belirlenmişti.

OPERASYONUN 7.DALGASI GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GERÇEKLEŞTİ

Ankesör soruşturmasının 7. dalgası ise geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmiş, 219 muvazzaf askere yönelik gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 4'ünün Albay, 5'nin ise Yarbay rütbesinde oldukları öğrenilmişti. Şüphelilerden 191 gözaltına alınmış, 23'ü etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunduklarından serbest bırakılmıştı.

İşlemleri tamamlanan 3'ü yetersiz beyan veren itirafçı olmak üzere toplam 160 şüpheli tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edilmişti. İşlemleri ardından 118 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 42 şüpheli ise mazeret durumları / etkin pişmanlıktan yaralanma ihtimalleri / örgütsel konumlarından bahisle ve haklarında bulundukları yere yakın emniyet birimine her daim çağrıldıklarında başvurmak şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanmak şartıyla serbest bırakılmıştı.