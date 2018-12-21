Milli füze Bora hedefi 280 km’den vurdu

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirilen ilk uzun menzilli karadan karaya özelliğinde taktik füzesi olan Bora'nın test atış görüntülerini paylaştı. Demir, Bora'nın 280 kilometre uzaklıktaki hedefini noktasal hassasiyetle vurduğunu açıkladı. 2009'dan bu yana yapılan çalışmaların ürünü olan Bora, kendi sınıfındaki füzelerle rahatlıkla boy ölçüşebiliyor. ROKETSAN tarafından geliştirilen Kaan (Bora) füzesi, 610 mm çaplı. Sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde "at" ve "uzaklaş" taktiğini başarıyla uyguluyor. Sistem, farklı araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının ihtiyaçlarına göre tasarlanabiliyor. Füze, zamanında, doğru ve etkili ateş yaratarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği imkanı veriyor.