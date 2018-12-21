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Silahlı teröristler sınıra çok yakın bir bölgede görüntülendi

askerlerinin çekilme kararının ardından yalnız kalan /'lı teröristler, sınırdaki mevzi hazırlama işine hız verdi. Teröristler, silahlı bir şekilde Türkiye sınırına çok yakın bölgede devriye atarken görüntülendi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018 17:17 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 18:39
Silahlı teröristler sınıra çok yakın bir bölgede görüntülendi

ABD askerlerinin Suriye'de çekilmeye başlaması ile yalnız kalan YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin Telabyad bölgesinde mevzi hazırlıklarını hızlandırdı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Telabyad'da teröristler, operasyon korkusuyla sınır hattında bulunan evleri savunma hatlarına dönüştürüyor. Mevzi çalışmalarını hızlandıran teröristler, evlerin çatılarını da mevzi haline getiriyor. Binalarda kamufle olan teröristler mevzilerin havadan İHA'larla görüntülenmemesi için ise branda kullandıkları gözlendi.

Sınır hattında bazı teröristlerin yayan olarak devriye attıkları da görüldü. Teröristler, Türkiye sınırına çok yakın bölgede omuzlarında silahlarla görüntülendi.

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Silahlı teröristler sınıra çok yakın bir bölgede görüntülendi
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